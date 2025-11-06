Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

El servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán se ve afectado hoy por un paro de colectivos, con el que la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) protesta por la decisión de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) de suspender a 150 trabajadores.
Miles de usuarios se quedan sin el transporte público en la capital tucumana, un conflicto que se agrava por la tensión preexistente entre las empresas y el Municipio.
Las claves del conflicto
- Suspensión de 150 trabajadores: la medida de fuerza de la UTA se disparó en rechazo directo a la decisión de AETAT de suspender a 150 choferes de las líneas de Capital.
- Alcance de la medida: la huelga afecta a 13 de las 14 líneas de colectivos que operan en San Miguel de Tucumán.
- Línea no adherida: la única firma que no adhiere al paro es la Línea 8, ya que no dispuso suspensiones en su personal.
- Marco del conflicto: se enmarca en tensiones preexistentes entre las empresas prestatarias y la intendencia por el funcionamiento del sistema.
- Cómo sigue el conflicto: a lo largo de la jornada se evaluarán los pasos a seguir, adelantó el titular de la UTA, César González.
- Reclamos empresariales: Aetat asegura que el poder concedente no garantiza la ecuación económica prevista por la normativa vigente.
- No se verían afectados los demás servicios (interurbano y rural), ya que las cartas documento sólo llegaron a trabajadores de las líneas de la Capital.
- Transporte ilegal: los prestatarios sostienen que el municipio no realiza los controles de rigor necesarios para erradicar el transporte ilegal, mencionando a Uber Moto.
- Propuesta de financiamiento: tras las elecciones del 26 de octubre, Aetat insistió en el pedido de aplicar un sistema de pago "por kilómetro recorrido" en la ciudad, similar al utilizado en Salta.
- Cruces: el conflicto se recrudeció tras los cruces de notas con el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, quien calificó la postura de Aetat como "actitud extorsiva". Los empresarios sostuvieron que la "inacción" municipal favorece el "quebranto" del rubro.
- Intención tarifaria: los empresarios aclararon que la intención actual no es avanzar con un incremento en las tarifas, sino cambiar la forma de financiamiento para asegurar ingresos que cubran los gastos de explotación.