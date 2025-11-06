Secciones
El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y las lluvias podrían regresar en la noche

La temperatura mínima fue de 19 °C. El pronóstico para el resto de la semana.

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y las lluvias podrían regresar en la noche
Hace 35 Min

Las condiciones del tiempo continuarán inestables en la región y para hoy se anuncia una jornada con mucha nubosidad, que podría terminar con algunas lluvias aisladas por la noche. La temperatura máxima sería de 24 °C. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mañana comenzó agradable, con una temperatura mínima de 19 °C. La nubosidad fue del 100% mientras que la humedad rozó el 80%. Los vientos fueron suaves del noreste y la visibilidad de casi 10 kilómetros. 

A lo largo de la mañana la nubosidad seguirá siendo alta mientras que la temperatura subirá levemente. Para el mediodía se esperan 22 °C y casi un 70% de humedad. Los vientos seguirán siendo leves del noreste. 

En horas de la siesta la nubosidad podría descender levemente hasta el 80%, mientras que la temperatura alcanzará su máxima de 24 °C. La humedad será de al menos un 70%. 

Para la noche, el SMN no descartan algunas lloviznas en el pedemonte y en la zona sur de la provincia. La humedad se mantendrá por encima del 80% mientras que la temperatura bajará hasta los 18 °C. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

De acuerdo con las previsiones del SMN, para mañana se esperan algunos chaparrones durante las primeras horas y luego el cielo se mantendría mayormente cubierto. La mínima sería de 16 °C y la máxima de 25 °C. 

Recién el sábado y el domingo podría comenzar a disminuir la nubosidad y a aumentar la temperatura, con máximas que superarían los 26 °C y 28 °C. Para la vuelta del calor habrá que esperar hasta el lunes y el martes, cuando las máximas volverán a superar la barrera de los 30 °C.

