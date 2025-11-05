Julia Riera ganó un partidazo y avanzó a los cuartos del WTA 125 de Tucumán

La tenista argentina Julia Riera volvió a demostrar carácter y resistencia en el WTA 125 de Tucumán. En un encuentro cambiante y cargado de tensión, la jugadora de Pergamino derrotó a la francesa Carole Monnet por 7-6 (7-5), 2-6 y 6-4, y se metió en los cuartos de final del certamen que se disputa en el Lawn Tennis Club.
El partido fue una auténtica batalla mental. Riera comenzó firme, imponiendo su ritmo desde el fondo y aprovechando los errores de su rival en los momentos decisivos del primer set. En el tiebreak, mantuvo la calma y lo cerró con autoridad: 7-6 (7-5).
Monnet reaccionó en el segundo parcial: ajustó su primer servicio y obligó a la argentina a correr más. Así, la francesa aprovechó una mínima desconcentración para quedarse con el set 2-6 y forzar un tercero.
El parcial decisivo fue un reflejo del temple de Riera. Aunque ambas cometieron errores con el servicio (8 dobles faltas Monnet, 6 Riera), la pergaminense fue más precisa en los momentos determinantes: ganó 59 puntos de recepción contra 57 de su rival y consiguió concretar 8 de 19 break points, una cifra clave que terminó inclinando la balanza.
Con el público tucumano de su lado, Julia cerró el encuentro 6-4 tras más de dos horas y media de lucha. El resultado final (7-6, 2-6 y 6-4) confirmó su madurez competitiva y su capacidad para sostener partidos largos.
En los cuartos de final, Riera buscará seguir su camino en el torneo y sumar puntos vitales para el ranking WTA. La argentina, que viene de alcanzar buenos resultados en el circuito sudamericano, se consolida como una de las grandes esperanzas del tenis femenino nacional.