Julia Riera ganó un partidazo y avanzó a los cuartos del WTA 125 de Tucumán

La tenista argentina Julia Riera volvió a demostrar carácter y resistencia en el WTA 125 de Tucumán. En un encuentro cambiante y cargado de tensión, la jugadora de Pergamino derrotó a la francesa Carole Monnet por 7-6 (7-5), 2-6 y 6-4, y se metió en los cuartos de final del certamen que se disputa en el Lawn Tennis Club.