Tucumán Open WTA 125: la agenda completa del miércoles en Lawn Tennis

Consultá la programación que incluye tres partidos de dobles y tres de singles, con Mayar Sherif y Julia Riera como figuras destacadas.

Tucumán Open WTA 125: la agenda completa del miércoles en Lawn Tennis LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

El Tucumán Open WTA 125 sigue su curso en las canchas del Lawn Tennis y este miércoles ofrecerá una jornada cargada de partidos atractivos, con cruces decisivos tanto en singles como en dobles. La acción comenzará a las 16 en simultáneo en la cancha central y en la cancha 1.

En el cuadro individual, abrirán la jornada la chilena Antonia Vergara Rivera frente a la argentina Luisina Giovannini, por los octavos de final. A continuación, no antes de las 18, Julia Riera volverá a presentarse en la cancha central para enfrentar a la francesa Carole Monnet, octava preclasificada del certamen. El cierre del día, previsto no antes de las 20, tendrá a la egipcia Mayar Sherif (3) ante la rusa Anastasia Zolotareva, en otro duelo que promete buen nivel.

En paralelo, la cancha 1 también concentrará atención con tres partidos de dobles. Desde las 16, la brasileña Gabriela Ce y la suiza Simona Waltert (2) protagonizarán el duelo de octavos. Luego, no antes de las 18, se medirán por los cuartos de final Giovannini / Gómez Pezuela Cano frente a Herrero Linana / Strakhova (2). La jornada se cerrará con otro choque de cuartos, entre las duplas Pieri / Herrero y Ortenzi / Riera, programado para las 20. 

El torneo tucumano, que reparte 125 puntos para el ranking mundial y más de 100.000 dólares en premios, reúne a jugadoras de distintos continentes y consolida a Tucumán como nueva sede del circuito femenino. La presencia de la marplatense Solana Sierra, número 1 del país y máxima favorita, le dio al evento un atractivo adicional.

Con la primera ronda en marcha y las favoritas buscando afirmarse, el Lawn Tennis vivirá una jornada de miércoles con protagonismo argentino, duelos internacionales y el público local acompañando desde las tribunas un torneo que sigue creciendo en prestigio. 

