La victoria electoral pone a soñar a los demócratas en Estados Unidos

WASHINGTON, Estados Unidos.- Los demócratas estadounidenses lograron amplias victorias en sus feudos electorales en ambas costas de Estados Unidos, un triunfo que les hace soñar con arrebatar a los republicanos el Congreso dentro de un año.
Nueva York asistió al espectacular triunfo de Zohran Mamdani, su primer alcalde musulmán, que además se declara “demócrata y socialista”, Virginia eligió a Abigail Spanberger con un amplio margen, y Nueva Jersey alzó a la moderada Mikie Sherrill.
En California, se aprobó una reforma que implica reorganizar distritos electorales, lo que permitirá a los demócratas ganar hasta cinco escaños más en la Cámara de Representantes.
El presidente Donald Trump, que ha arremetido contra los demócratas con una imparable serie de decretos presidenciales y una masiva ley aprobada en el Congreso, tenía la explicación a este resonante triunfo opositor.
“Trump no estaba en las papeletas”, afirmó. A ello se sumó “el cierre gubernamental”, que ha afectado a miles de trabajadores federales que viven en Virginia. Lo cierto es que los candidatos demócratas en esos estados han sabido volver a los temas prácticos, la inflación o el impacto de los aranceles de Trump, para alzarse con la victoria.
“Es en eso que Donald Trump ha sido mejor a nivel nacional que los demócratas, y este es un camino a seguir para ellos”, analizó Wendy Schiller, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Brown.
“En líneas generales, es el estado de la economía” el que inquieta al votante, explica Todd Belt, profesor de la universidad George Washington.
Acelerar el paso
Trump está en una encrucijada, con un cierre gubernamental que entró en su récord histórico ayer, y una política comercial que puede ser derribada por la Corte Suprema en unas semanas.
Su instinto es acelerar el paso. En un desayuno con senadores republicanos, Trump les sugirió cambiar las reglas de votación, eliminar el requisito mínimo de 60 votos favorables (de 100) para aprobar reformas, y lanzarse a legislar en todos los ámbitos, antes de las elecciones de noviembre de 2026.
Aunque los demócratas han mostrado disciplina y calma en estas campañas electorales, algunas señales demuestran que el encono se ha instalado definitivamente en la vida política estadounidense.
El candidato a fiscal general en Virginia, el demócrata Jay Jones, resistió a los llamados a abandonar la carrera electoral tras descubrirse una serie de mensajes en los que llamaba a “meterle dos balazos en la cabeza” a un legislador republicano. Se disculpó y se alzó con la victoria.
“El radicalismo demócrata hace que lo que está en juego en las elecciones intermedias de 2026 sea mucho mayor. Los conservadores ahora conocen la estrategia de los demócratas” indica el sitio de análisis político Daily Calling.
Trump, además, eleva la apuesta con un discurso desafiante. “Nos ocuparemos” de Nueva York, aseguró el mandatario horas después de la victoria del Zohran Mamdani, del partido Demócrata. De 34 años y autodenominado socialista, se convirtió en el nuevo alcalde de la megalópolis con promesas como transporte público gratuito y alquileres asequibles.
El presidente republicano se expuso durante la campaña con amenazas y admoniciones para “convencer” a los neoyorquinos para que no voten por Mamdami. El lunes, por ejemplo, hizo un llamado a los judíos de Nueva York, en el que les dijo que si votaban por un musulmán, es porque son “estúpidos”. Ayer, volvió a arremeter, durante una convención empresarial, cuando dijo que Estados Unidos se enfrenta a una elección entre “comunismo y sentido común”.
“Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico”, dijo Trump, tras criticar de nuevo la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la vibrante y cosmopolita Nueva York.
Campaña del miedo: ministros israelíes instan a judíos de Nueva York a mudarse tras el triunfo de Mamdani
Un ministro israelí instó a los judíos de Nueva York a mudarse a Israel tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde, y otro lo apoyó. “La ciudad que alguna vez fue símbolo de la libertad entregó sus llaves a un partidario de Hamas”, escribió en X el ministro israelí de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli. “Invito a los judíos de Nueva York a considerar establecer su nuevo hogar en la Tierra de Israel”. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, conocido por sus posturas ultraderechistas, respaldó a Chikli.