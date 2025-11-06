La victoria electoral pone a soñar a los demócratas en Estados Unidos

El presidente republicano se expuso durante la campaña con amenazas y admoniciones para “convencer” a los neoyorquinos para que no voten por Mamdami. El lunes, por ejemplo, hizo un llamado a los judíos de Nueva York, en el que les dijo que si votaban por un musulmán, es porque son “estúpidos”. Ayer, volvió a arremeter, durante una convención empresarial, cuando dijo que Estados Unidos se enfrenta a una elección entre “comunismo y sentido común”.