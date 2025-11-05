Argañaraz pedirá una multa millonaria a las líneas de colectivo que paralizaron el servicio en la capital

También cuestionó además la falta de control del municipio y reclamó una licitación transparente para que nuevas empresas puedan ingresar al sistema. “Hoy ninguna línea de colectivo está concesionada. Eso significa que no hubo competencia ni compromiso para mejorar el servicio. Es hora de abrir el juego a quienes sí quieran trabajar. Empresa que para, empresa que se tiene que ir. La libertad de circular y elegir cómo moverse es un derecho, no un privilegio”, remarcó.