Los choferes de ómnibus fueron recibidos en la Municipalidad para intentar destrabar el conflicto

Sobre el desarrollo de la medida de fuerza sorpresiva adoptada durante la siesta de este miércoles, González aclaró que “hubo colectivos que se dirigieron a la Municipalidad”, y precisó que la asamblea se realizó en las puntas de línea. “Les pedimos a los choferes que, cuando quedaran sin pasajeros, fueran a la terminal o a la punta de línea más cercana para informarles lo que estaba pasando”, explicó. El gremialista confirmó luego que los colectivos retomaron el servicio. “Ya se levantó la medida. Era una asamblea en punta de línea hasta las cinco de la tarde, y ya están circulando todos los micros normalmente”, aseguró.