La oposición alerta por la cesión de nuevas tierras de Campo Norte: “Se siguen perdiendo espacios públicos que deberían ser para todos”

Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos expresaron este jueves su rechazo al proyecto que busca ceder más de cuatro hectáreas de Campo Norte a un club privado para la construcción de canchas de rugby y hockey
“El propio Código de Planeamiento Urbano es claro: esas tierras solo pueden tener destino de parque. Sin embargo, la Provincia sigue repartiéndolas como si fueran de libre disponibilidad. Con cada cesión se va achicando el espacio que debería ser de acceso libre y gratuito para todos los tucumanos”, señaló Canelada.
En la misma línea, Cobos advirtió: “No estamos en contra del deporte ni del rol de los clubes, pero tenemos que decir con claridad que se están fragmentando tierras que son patrimonio común de la ciudad. San Miguel de Tucumán necesita más parques y espacios verdes, no menos”.
Ambos ediles recordaron que el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 3.900, que declara de Interés la creación del Parque Norte de los Tucumanos Ilustres. En ese sentido, reclamaron al Departamento Ejecutivo Municipal que avance con las gestiones para que la Provincia ceda la propiedad del terreno y se pueda concretar esa obra, en cumplimiento del convenio firmado en 2006 por el entonces intendente Domingo Amaya y la provincia.
“Lo que está en juego no es un trámite legislativo más, sino el futuro de uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad. Defender Campo Norte como parque público es defender el derecho de las generaciones presentes y futuras a una mejor calidad de vida”, concluyeron.