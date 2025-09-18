La oposición alerta por la cesión de nuevas tierras de Campo Norte: “Se siguen perdiendo espacios públicos que deberían ser para todos”

Ambos ediles recordaron que el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 3.900, que declara de Interés la creación del Parque Norte de los Tucumanos Ilustres. En ese sentido, reclamaron al Departamento Ejecutivo Municipal que avance con las gestiones para que la Provincia ceda la propiedad del terreno y se pueda concretar esa obra, en cumplimiento del convenio firmado en 2006 por el entonces intendente Domingo Amaya y la provincia.