Este jueves los bancos no atenderán al público

El feriado, reconocido por convenio colectivo, otorga a los empleados descanso en todo el territorio nacional. Aunque la atención presencial se suspende, los canales digitales y cajeros automáticos continúan operativos, permitiendo que los usuarios resuelvan operaciones esenciales sin inconvenientes. La disposición surge del artículo 50 del convenio colectivo, que define: “Institúyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”. La norma abarca todas las entidades, sin importar jurisdicción o tipo de banco. Por este motivo, millones de clientes deben anticipar o reprogramar depósitos, extracciones o trámites que necesiten intervención directa del personal.