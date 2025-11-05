Secciones
Este jueves los bancos no atenderán al público

Feriado para los empleados de las entidades financieras

Hace 13 Min

Las entidades bancarias cerrarán sus puertas este jueves, por el feriado que cada 6 de noviembre se realiza al celebrarse el día del empleado bancario. Por esa razón, las instituciones sugieren a sus clientes usar canales digitales para realizar las transacciones.

El feriado, reconocido por convenio colectivo, otorga a los empleados descanso en todo el territorio nacional. Aunque la atención presencial se suspende, los canales digitales y cajeros automáticos continúan operativos, permitiendo que los usuarios resuelvan operaciones esenciales sin inconvenientes. La disposición surge del artículo 50 del convenio colectivo, que define: “Institúyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”. La norma abarca todas las entidades, sin importar jurisdicción o tipo de banco. Por este motivo, millones de clientes deben anticipar o reprogramar depósitos, extracciones o trámites que necesiten intervención directa del personal.

La jornada sin tarea bancaria también afectará a otras operaciones. Amauta Inversiones detalla las siguientes:

-No habrá negociación en el mercado local en contado inmediato, sin embargo, se podrá negociar instrumentos T+1.

-No habrá liquidación de operaciones. Todas las operaciones concertadas con liquidación 6-11 serán liquidadas el 7-11 .

- No se tomarán rescates ni suscripciones de Fondos Comunes de Inversión.

-Sin embargo, los mercados internacionales operarán con normalidad.

