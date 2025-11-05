Este jueves los bancos no atenderán al público

Las entidades bancarias cerrarán sus puertas este jueves, por el feriado que cada 6 de noviembre se realiza al celebrarse el día del empleado bancario. Por esa razón, las instituciones sugieren a sus clientes usar canales digitales para realizar las transacciones.
El feriado, reconocido por convenio colectivo, otorga a los empleados descanso en todo el territorio nacional. Aunque la atención presencial se suspende, los canales digitales y cajeros automáticos continúan operativos, permitiendo que los usuarios resuelvan operaciones esenciales sin inconvenientes. La disposición surge del artículo 50 del convenio colectivo, que define: “Institúyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”. La norma abarca todas las entidades, sin importar jurisdicción o tipo de banco. Por este motivo, millones de clientes deben anticipar o reprogramar depósitos, extracciones o trámites que necesiten intervención directa del personal.
La jornada sin tarea bancaria también afectará a otras operaciones. Amauta Inversiones detalla las siguientes:
-No habrá negociación en el mercado local en contado inmediato, sin embargo, se podrá negociar instrumentos T+1.
-No habrá liquidación de operaciones. Todas las operaciones concertadas con liquidación 6-11 serán liquidadas el 7-11 .
- No se tomarán rescates ni suscripciones de Fondos Comunes de Inversión.
-Sin embargo, los mercados internacionales operarán con normalidad.