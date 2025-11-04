Confirmaron un bono especial para los empleados bancarios para noviembre de 2025

El sindicato de La Bancaria confirmó que los empleados bancarios recibirán un bono extra de más de $1.700.000 el próximo 6 de noviembre , con el que les quedará un sueldo conformado que superará los $3.600.000. Además, el Banco Nación, las cámaras empresarias -Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y ABE- se comprometieron a reabrir las paritarias para la segunda quincena de noviembre 2025.