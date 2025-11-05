“Música para Volar” regresa a Tucumán con su tributo sinfónico al rock nacional y LA GACETA te lleva al show

El espectáculo en el Alberdi promete una puesta potente, con una banda de rock base, trío de vientos, dúo de cuerdas y algunas sorpresas musicales, según adelantó Thompson. “Este show tiene mucha energía, momentos íntimos y guiños a otras músicas que se conectan con estos tres grandes. Es una invitación a disfrutar y redescubrir su obra desde otro lugar”.