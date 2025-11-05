“Música para Volar” regresa a Tucumán con su tributo sinfónico al rock nacional y LA GACETA te lleva al show

El Teatro Alberdi volverá a llenarse de música, emoción y clásicos del rock argentino. Este sábado, desde las 21, el grupo Música para Volar regresará a Tucumán con su espectáculo “Soda, Charly, Fito”, una propuesta que recorre las canciones más emblemáticas de Cerati, García y Páez, con arreglos sinfónicos y el acompañamiento de músicos locales.
En diálogo con LA GACETA, Alexis Thompson, guitarrista de la banda, destacó el entusiasmo por volver a la provincia y la particularidad de cada presentación. “Este show es muy dinámico y cada vez suena distinto, incluso para nosotros, porque lo hacemos con cuerdas y vientos tucumanos. Eso lo vuelve nuevo y único cada vez”.
Formada en Rosario en 2012, Música para Volar nació como un homenaje al MTV Unplugged de Soda Stereo. Aquella única función se transformó en un proyecto que lleva más de una década recorriendo escenarios del país y Latinoamérica, con versiones sinfónicas de los íconos del rock argentino.
“Empezamos tocando el unplugged de Soda y después se fueron sumando Cerati solista, Charly, Fito, Spinetta… es la música con la que crecimos y gracias a la cual empezamos a tocar nuestros instrumentos”, explicó Thompson.
El guitarrista también contó cómo logran ensamblar los shows con músicos de cada ciudad. “Trabajamos con artistas locales que leen partituras y conocen el repertorio. Les enviamos el material semanas antes y el mismo día del show hacemos un ensayo general. Es un placer enorme compartir escenario con músicos de distintos lugares del país”.
El espectáculo en el Alberdi promete una puesta potente, con una banda de rock base, trío de vientos, dúo de cuerdas y algunas sorpresas musicales, según adelantó Thompson. “Este show tiene mucha energía, momentos íntimos y guiños a otras músicas que se conectan con estos tres grandes. Es una invitación a disfrutar y redescubrir su obra desde otro lugar”.
Sorteo de entradas
La producción de LG Play sorteará dos entradas para asistir al concierto. Quienes quieran participar deben enviar nombre completo y los tres últimos números del DNI al número de contacto de la producción: 3814458710