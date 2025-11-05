“Me da igual”: Cher respondió a las críticas y defendió su romance con su novio 40 años menor

A pesar de las críticas, la relación entre Cher y Alexander Edwards avanza con firmeza y se muestra cada vez más sólida. En los últimos meses, la pareja eligió compartir distintos momentos en público, evidenciando su complicidad y la naturalidad de su vínculo. Se los vio juntos en eventos como la Semana de la Moda de Nueva York, la presentación de Valentino Beauty, y la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024 en Cleveland, donde el hijo de Edwards también estuvo presente. Así, entre apariciones elegantes, risas y gestos de cercanía, su historia sigue escribiéndose sin prestar atención al ruido externo.