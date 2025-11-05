“Me da igual”: Cher respondió a las críticas y defendió su romance con su novio 40 años menor

La artista Cher confirmó su relación actual y la sorpresa no tardo en llegar, la polemica que les llama la atención a las personas es la diferencia de edad que mantiene con Alexander “A.E.” Edwards. Existe una diferencia de 40 años entre ambos compañeros, Cher tiene 79, mientras que A.E.
La estrella enfrentó los comentarios negativos debido la diferencia de edad que los divide, y dejo en claro su tajante opinion. Está dispuesta a defender su historia de amor sin importar las miradas ajenas. Según publicó Daily Mail, su hijo, Chaz Bono, habría manifestado preocupación y sugerido que la artista no estaría viendo con claridad las verdaderas intenciones del productor, quien, según esas versiones, mostraría “una bandera roja tras otra”.
La relación de Cher y Alexander "A.E." Edwards
En una entrevista con CBS Mornings, Cher desestimó las críticas a su relación, defendiendo de manera contundente a su pareja. La artista declaró que las opiniones externas le dan igual, ya que "Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa". Con esto, la cantante marcó distancia de los comentarios y reafirmó su postura sobre el vínculo.
Además, Cher aclaró que la diferencia de edad nunca fue un obstáculo para la pareja. Explicó que su novio la hace sentir cómoda con el paso del tiempo, y al preguntarle si la edad fue tema de discusión, contestó un rotundo "Gracias a Dios, no". Finalmente, compartió un comentario de su pareja: “Él siempre me dice: ‘Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven’”.
Qué siente Cher en los 79 años viviendo una nueva relación
Cher profundizó en su conexión, describiéndola como algo natural. Entre risas, comentó que disfrutan de cada momento juntos y que su admiración por Edwards es tanto personal como profesional. "Reímos todo el tiempo. Lo amo. Creo que es hermoso y muy talentoso. Es una de las personas más talentosas que conocí", enfatizó, destacando las cualidades de su pareja.
La cantante también se refirió a la vida familiar de Edwards, quien es padre de Slash, un niño de seis años. Aseguró que desarrolló un vínculo cercano y cariñoso con el pequeño. Cher recordó con humor que siempre soñó con encontrar "un hombre y un niño pequeño", y la vida le dio exactamente eso. Al describir al niño, solo tuvo halagos: "Es muy divertido, muy inteligente. Es un encanto", comentó, ofreciendo detalles de su relación con el productor y su hijo.
A pesar de las críticas, la relación entre Cher y Alexander Edwards avanza con firmeza y se muestra cada vez más sólida. En los últimos meses, la pareja eligió compartir distintos momentos en público, evidenciando su complicidad y la naturalidad de su vínculo. Se los vio juntos en eventos como la Semana de la Moda de Nueva York, la presentación de Valentino Beauty, y la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024 en Cleveland, donde el hijo de Edwards también estuvo presente. Así, entre apariciones elegantes, risas y gestos de cercanía, su historia sigue escribiéndose sin prestar atención al ruido externo.