La sopa antiinflamatoria de Pamela Anderson que se volvió furor: sencilla, vegana y con inspiración marroquí

Pamela Anderson, ícono del cine y la televisión, hoy se consolida como una referente del envejecimiento consciente y de la alimentación saludable. A los 58 años, la actriz y activista desafía los estándares tradicionales de belleza, rechaza el concepto de “antienvejecimiento” y promueve la aceptación natural del paso del tiempo.
En una entrevista reciente con la revista Women’s Health, Anderson compartió uno de los secretos de su rutina diaria: una sopa antiinflamatoria de lentejas, una receta que combina sencillez, sabor y beneficios nutricionales, y que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.
“La cocina basada en vegetales es posible, deliciosa y accesible. El antienvejecimiento es una mentira”, afirmó la actriz, reafirmando su postura sobre el valor de una vida plena y natural, sin recurrir a efectos artificiales.
Su propuesta forma parte del libro “I love you: Recipes from the Heart”, donde reúne 80 recetas veganas inspiradas en sus viajes y en tradiciones gastronómicas locales. En cada página, Anderson refleja su filosofía de bienestar, autocuidado y respeto por el cuerpo y el entorno.
Sopa de lentejas marroquí: sabor, proteína y salud
Entre las preparaciones más destacadas del recetario, la sopa de lentejas de inspiración marroquí ocupa un lugar especial. La actriz la elabora a diario y la considera una de sus fuentes favoritas de energía y equilibrio.
El plato combina lentejas verdes y rojas, ricas en proteínas vegetales y fibra, con un conjunto de especias antioxidantes y antiinflamatorias como la cúrcuma, el jengibre, el pimentón dulce, la canela y el comino. Estos ingredientes, explica Women’s Health, ayudan a proteger las células del daño oxidativo y a reducir la inflamación crónica, factores claves para mantener el bienestar a largo plazo.
El valor nutricional se potencia con cebolla amarilla, apio, zanahorias, papas, calabaza y boniato, que aportan vitaminas, minerales y fibra. La pasta de tomate y el caldo de verduras realzan el sabor, mientras que la leche de coco añade una textura cremosa y grasas saludables. El toque final llega con jugo de limón y espinacas frescas, que refuerzan el perfil antioxidante del plato.
Según la nutricionista Sandra Moñino, citada por Women’s Health, este tipo de recetas son un modelo de dieta equilibrada y antiinflamatoria: “Incorporar preparaciones inspiradas en tradiciones y en la cocina de generaciones anteriores es una forma sencilla de cuidar la salud sin complicaciones”.
Elaboración sencilla y adaptable
La preparación, según detalló Anderson, comienza con un salteado de cebolla, apio, zanahorias, papas, calabaza y boniato, hasta que los vegetales se ablanden. Luego se incorporan las especias -cúrcuma, comino, jengibre molido, pimentón, canela, sal marina y pimienta negra- para realzar el aroma y el sabor.
A continuación se agregan las lentejas verdes, la pasta de tomate y el caldo de verduras. Tras llevar a ebullición, se deja cocinar a fuego bajo durante unos 20 minutos. Después se suman las lentejas rojas, y la cocción continúa unos 10 minutos más. Finalmente, se incorporan la leche de coco, el jugo de limón y las espinacas frescas, cocinando hasta ablandar las hojas.
Anderson recomienda ajustar la sal al gusto y servir con perejil, cilantro fresco, pimienta negra o una rodaja de lima. El resultado es una sopa nutritiva, aromática y reconfortante, ideal para cualquier época del año.
Esta receta, que se ha convertido en un fenómeno entre quienes buscan opciones saludables, sintetiza la visión de bienestar y autocuidado que impulsa Pamela Anderson: una vida más consciente, sencilla y fiel a la naturaleza. Como resume Women’s Health, su sopa es mucho más que un plato: es una invitación a disfrutar del paso del tiempo con gratitud y equilibrio.