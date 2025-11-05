La sopa antiinflamatoria de Pamela Anderson que se volvió furor: sencilla, vegana y con inspiración marroquí

Esta receta, que se ha convertido en un fenómeno entre quienes buscan opciones saludables, sintetiza la visión de bienestar y autocuidado que impulsa Pamela Anderson: una vida más consciente, sencilla y fiel a la naturaleza. Como resume Women’s Health, su sopa es mucho más que un plato: es una invitación a disfrutar del paso del tiempo con gratitud y equilibrio.