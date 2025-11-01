Se separaron Nicki Nicole y Lamine Yamal: qué dijeron sobre los rumores de infidelidad

Esta semana Lamine Yamal quedó atrapado en el ojo de la tormenta. Una fiesta de la que no participó su novia, Nicki Nicole, desató todo tipo de rumores. Es que la presencia de una influencer italiana con la que ya se lo había relacionado dio motivo suficiente para que la prensa española hablara de una tercera en la relación. Finalmente, esta mañana el futbolista confirmó su separación de la cantante argentina.