Se separaron Nicki Nicole y Lamine Yamal: qué dijeron sobre los rumores de infidelidad

La mansión que se creía que sería para la pareja ya no será habitada por Nicki Nicole.

Hace 2 Hs

Esta semana Lamine Yamal quedó atrapado en el ojo de la tormenta. Una fiesta de la que no participó su novia, Nicki Nicole, desató todo tipo de rumores. Es que la presencia de una influencer italiana con la que ya se lo había relacionado dio motivo suficiente para que la prensa española hablara de una tercera en la relación. Finalmente, esta mañana el futbolista confirmó su separación de la cantante argentina.

Todo parecía ir viento en popa para el romance argentino-español. La distancia no suponía una dificultad para Nicki Nicole y Yamal. Incluso la compra de la mansión que perteneció a Shakira y Gerard Piqué hacía pensar en la posibilidad de que estuvieran a punto de dar un paso más y mudarse juntos. Pero las proyecciones quedaron suspendidas en el aire.

En la mañana de este sábado, Yamal habló de su relación y puso fin a la ola de especulaciones. El futbolista del Barcelona confirmó que la relación no continuará y habló sobre las supuestas infidelidades. “No ha sido por ninguna infidelidad –explicó–. Simplemente nos hemos separado y ya”.

Lamine Yamal habló de su ruptura con Nicki Nicole

Aunque la figura de Anna Legnoso, la influencer y modelo italiana con la que se lo vinculó, cobró fuerza a principios de esta semana, Yamal defiende su inocencia. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, sostuvo con firmeza en la entrevista. Así, intentó dejar claro que el quiebre fue de mutuo acuerdo como una conversación propia de dos adultos.

Ahora, todas las miradas se posarán sobre el desempeño del futbolista nuevamente para ver si su rendimiento estuvo o estará condicionado por su  faceta más emocional. Los argentinos que esperaban tener cierta injerencia sobre el juego de Yamal mediante la intromisión de un amor argentino, deberán ahora abandonar sus intenciones.

“Todo lo que está saliendo (en la prensa) no tiene nada que ver con nuestra relación”, agregó Yamal. Es que una historia que publicó Legnoso desde su cuenta de Instagram dejó ver claramente que se estuvo hospedando en el mismo hotel que el futbolista luego de la gran fiesta privada de la que se habló.

A días de haber pagado millones por la mansión de Esplugues de Llobregat, Yamal le da una nueva fuerza a la imagen de la casa como un sitio maldito para la prosperidad del amor.

