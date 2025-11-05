La predicción de Stephen Hawking que se asocia con el cometa 3I/ATLAS y aterró a todos

Esto conecta directamente con la "hipótesis del bosque oscuro" (título de una novela de Liu Cixin), la cual postula que las comunidades alienígenas permanecen ocultas y en el anonimato por miedo a ser destruidas por civilizaciones más avanzadas. A pesar de estas presunciones, tanto la NASA como la ESA reiteraron que el objeto en cuestión no presenta ninguna señal anómala y que su comportamiento es el de un cometa natural.