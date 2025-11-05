El Primer Simposio de Mercado de Capitales del NOA se realizará hoy en Tucumán

Tucumán será sede hoy del Primer Simposio de Mercado de Capitales del NOA, que reunirá a economistas, reguladores, empresarios e inversores para debatir sobre las oportunidades financieras que ofrece la región.
El encuentro, que se hará en San Pablo Country Life & Golf, es organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF- NOA) y cuenta con el impulso de un comité organizador integrado por 14 profesionales.
El objetivo del encuentro es desmitificar el mercado de capitales, promover el financiamiento para empresas y crear un espacio de encuentro para profesionales del sector financiero en el NOA.
Entre otros oradores se destacan Claudio Zuchovicki, presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sonia Salvatierra, Gustavo Neffa, director de Research for Traders. El cierre del simposio estará a cargo de la ex tenista profesional y capitana de la selección nacional femenina, Mercedes Paz.