El Primer Simposio de Mercado de Capitales del NOA se realizará hoy en Tucumán

Entre otros oradores se destacan Claudio Zuchovicki, presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sonia Salvatierra, Gustavo Neffa, director de Research for Traders. El cierre del simposio estará a cargo de la ex tenista profesional y capitana de la selección nacional femenina, Mercedes Paz.