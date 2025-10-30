Tucumán se prepara para su primer Simposio de Mercado de Capitales del Noa: “Queremos acercar las finanzas a la economía real”

Por su parte, Virginia García Zavalía, de Zofigen, adelantó a LA GACETA que el simposio contará con la participación de Claus Zuchovicki, presidente de BIMA, “un gran comunicador que ayuda a desmitificar la idea de que la bolsa es solo para grandes corporaciones”. También estarán Sonia Salvatierra, vicepresidente de la CNV, y Mariano Otalora, quien moderará los paneles.