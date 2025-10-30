Tucumán se prepara para su primer Simposio de Mercado de Capitales del Noa: “Queremos acercar las finanzas a la economía real”

La próxima semana Tucumán será sede del primer Simposio de Mercado de Capitales del NOA, encuentro que reunirá a economistas, reguladores, empresarios e inversores para debatir sobre las oportunidades financieras que ofrece la región. El evento está organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF NOA) y cuenta con el impulso de un comité organizador integrado por 14 profesionales.
“Queremos demostrar que el mercado de capitales no es algo lejano ni sofisticado, y mucho menos una timba financiera”, explicó este jueves a LA GACETA Regina Martínez Riekes, de Amauta Inversiones. “Buscamos acercar el universo de las finanzas a la economía real, desmitificando prejuicios y mostrando que invertir también puede ser una forma de apostar por el desarrollo productivo del país”, agregó.
Martínez Riekes remarcó además la importancia de hacerlo de manera segura: “Es clave invertir a través de un agente regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), para evitar estafas o esquemas irregulares. La CNV es nuestro ente regulador, así como el Banco Central lo es para los bancos”.
Por su parte, Virginia García Zavalía, de Zofigen, adelantó a LA GACETA que el simposio contará con la participación de Claus Zuchovicki, presidente de BIMA, “un gran comunicador que ayuda a desmitificar la idea de que la bolsa es solo para grandes corporaciones”. También estarán Sonia Salvatierra, vicepresidente de la CNV, y Mariano Otalora, quien moderará los paneles.
El evento concluirá con un “Sunset de networking”, un espacio pensado para que los asistentes puedan intercambiar ideas en un ambiente más relajado. “Habrá dos momentos para conectar: uno al inicio, durante la acreditación, y otro al cierre, con música y un cóctel. Queremos que sea un encuentro cercano, no acartonado”, contó García Zavalía.
Las organizadoras destacaron que el objetivo es involucrar tanto a las pymes como a los jóvenes inversores. “Podés empezar a invertir con montos bajos, desde mil pesos, a través de fondos comunes de inversión. Lo importante es informarse y hacerlo de manera responsable”, señaló Martínez Riekes. “El mercado financiero es la contracara de la economía real: sin financiamiento no hay crecimiento, ni empleo, ni innovación”, añadió.
El IAEF NOA, con sede en Tucumán, ya realizó dos congresos financieros en la provincia y lidera la organización de este primer simposio regional. “La idea es que en el futuro podamos llevarlo a otras provincias del NOA, pero Tucumán hoy marca el camino”, apuntó García Zavalía.
Finalmente, las organizadoras invitaron a todos los interesados a participar: “Hay tiempo para inscribirse. Pueden hacerlo a través del sitio del IAEF o comunicándose con nosotros. Este es un espacio para aprender, conectar y construir juntos un mercado de capitales más fuerte en el norte argentino”, concluyeron.