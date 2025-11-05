Lucha contra el narcotráfico: Lula manda a investigar el operativo en Río de Janeiro

La sensación de inseguridad es más marcada entre las mujeres: el 60% cree que la ciudad es más peligrosa, mientras que solo el 26% opina lo contrario. Entre los hombres, las opiniones están repartidas casi por igual: 45% percibe mayor seguridad y 44% mayor inseguridad. Los jóvenes son los más preocupados, con un 61% que considera que la situación empeoró, seguidos por adultos mayores de 51 años (53%) y personas de 31 a 50 años (48%).