Lucha contra el narcotráfico: Lula manda a investigar el operativo en Río de Janeiro

Fue “una matanza”, dice el mandatario.

Hace 2 Hs

BELÉM, Brasil.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que la operación policial contra una facción criminal en Rio de Janeiro que dejó 121 muertos la semana pasada fue “una matanza” y reclamó una investigación.

“Hubo una matanza y creo que es importante verificar en qué condiciones ocurrió”, afirmó Lula en Belém durante una entrevista con agencias internacionales. “Hasta ahora solo tenemos la versión del gobierno estatal, y hay gente que quiere saber si todo sucedió como dicen”, agregó el mandatario izquierdista.

Al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías murieron en la operación del pasado martes contra el Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país, en dos complejos de favelas de Rio.

El gobernador del estado de Rio de Janeiro, el conservador Claudio Castro, que ordenó la operación, calificó como “un éxito” la operación contra el “narcoterrorismo”.

Decenas de cuerpos quedaron alineados en la calle de una de las favelas tras ser recuperados por vecinos al día siguiente de la operación.

Tras la incursión, Lula abogó por un trabajo coordinado entre organismos estaduales y federales, sin mencionar las trágicas cifras de abatidos.

Acusado por parte de sus electores de laxista frente a la inseguridad, aprobó además el jueves una ley que refuerza el combate contra el crimen organizado.

La actuación policial generó indignación entre organizaciones de derechos humanos, y la ONU exigió una investigación inmediata.

Juicio político

La diputada de Río de Janeiro Renata Souza presentó un pedido de juicio político contra el gobernador por su responsabilidad en el Operativo Contención. La legisladora acusó al mandatario de violar la Constitución y de “gobernar sobre el miedo y la impunidad”.

La iniciativa, ingresada ante la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, busca la destitución de Castro por “no respetar el estado de derecho democrático” durante el megaoperativo policial realizado la semana pasada. “¡Destitución ya! Día histórico hoy en ALERJ (Asamblea Legislativa): se presentó la solicitud de destitución contra el gobernador Cláudio Castro. Nadie puede seguir viviendo con miedo e inseguridad en las calles. ¡Río quiere paz!”, publicó Souza en su cuenta de X, al anunciar la medida.

Horror en Río de Janeiro: el 95% de los muertos tenían vínculos con el Comando Vermelho

Horror en Río de Janeiro: el 95% de los muertos tenían vínculos con el Comando Vermelho

Según una encuesta de AtlasIntel, el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba el operativo contra el Comando Vermelho, pese al saldo trágico. El estudio, realizado entre el 29 y el 30 de octubre a 1.527 residentes, muestra además que el 62,2% de los cariocas en general también respalda la acción policial.

Sin embargo, otros sondeos reafirman que más de la mitad de los vecinos de Río de Janeiro percibe que la ciudad se volvió menos segura después de la Operación Contención. Para el 52% de los encuestados, la ciudad se volvió menos segura, mientras que solo el 35% considera que aumentó la seguridad.

La sensación de inseguridad es más marcada entre las mujeres: el 60% cree que la ciudad es más peligrosa, mientras que solo el 26% opina lo contrario. Entre los hombres, las opiniones están repartidas casi por igual: 45% percibe mayor seguridad y 44% mayor inseguridad. Los jóvenes son los más preocupados, con un 61% que considera que la situación empeoró, seguidos por adultos mayores de 51 años (53%) y personas de 31 a 50 años (48%).

