Condenan a una banda que robaba camionetas

Durante el último años, el MPF logró la condena de Alan Daniel Ahumada (el jefe), Luis Exequiel Nieva, Leyla Denise Romano, Claudia Beatriz Otarola y Pablo Daniel Ahumada. Ayer celebraron un acuerdo de juicio abreviado con Juan José “Sotina” Lizondo (48), el sexto miembro del grupo. En dicho convenio, el imputado reconoció ser coautor de los delitos de miembro de una asociación ilícita, en concurso real con el delito de hurto agravado doblemente calificado por la sustracción de un vehículo dejado en la vía pública y por el empleo de llave falsa u otro instrumento semejante. Además acordó con las víctimas y el Ministerio Público Fiscal una condena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, y se comprometió en pagar un resarcimiento económico de $3 millones, que deberá ser dividido entre los cuatro damnificados.