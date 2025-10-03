Condenan al jefe de una banda que robaba camionetas de alta gama en Tucumán

En una audiencia de juicio abreviado, la Justicia condenó a Alan Daniel Ahumada por los delitos de asociación ilícita en concurso real con hurto agravado reiterado en cuatro ocasiones, doblemente calificados por la sustracción de vehículos dejados en la vía pública y por el empleo de llave falsa u otro instrumento semejante, en calidad de autor. Los hechos ocurrieron entre junio y fines de agosto de 2024, y la pena convenida fue de siete años de prisión, además de una reparación económica para las víctimas y el decomiso de un automóvil que la fiscalía afirma fue utilizado para cometer los ilícitos. La jueza actuante homologó el convenio suscripto.