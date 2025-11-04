El ex de Dai Fernández rompió el silencio tras confirmarse su relación con Nico Vázquez

En medio de este torbellino mediático, Gonzalo Gerber, quien antes ganó el Bailando junto a Flor Vigna, fue consultado por varios medios de prensa durante su asistencia a los Premios Hugo. El bailarín, de quien se mencionó en su momento que enfrentaba un período de angustia, aseguró a LAM que se encuentra muy bien actualmente y que solo desea lo mejor a la nueva pareja. A pesar de la sorpresa que generó la noticia, Gerber comentó que cree firmemente en el carácter espontáneo del amor y está agradecido por el momento personal que atraviesa.