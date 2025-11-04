El ex de Dai Fernández rompió el silencio tras confirmarse su relación con Nico Vázquez

La reciente confirmación del noviazgo entre Dai Fernández y Nicolás Vázquez continúa generando interés en el ámbito del espectáculo. Esta relación surgió después de dos rupturas resonantes: la de Vázquez con Gimena Accardi, finalizada tras 18 años, y la de Fernández con el bailarín Gonzalo Gerber, pareja por siete años. Aunque inicialmente ambos protagonistas negaron los rumores que los vinculaban, fue la propia Accardi quien terminó reconociendo su infidelidad al exmarido, allanando el camino para que el nuevo vínculo se hiciera público hace cerca de un mes.
En medio de este torbellino mediático, Gonzalo Gerber, quien antes ganó el Bailando junto a Flor Vigna, fue consultado por varios medios de prensa durante su asistencia a los Premios Hugo. El bailarín, de quien se mencionó en su momento que enfrentaba un período de angustia, aseguró a LAM que se encuentra muy bien actualmente y que solo desea lo mejor a la nueva pareja. A pesar de la sorpresa que generó la noticia, Gerber comentó que cree firmemente en el carácter espontáneo del amor y está agradecido por el momento personal que atraviesa.
La Reacción de la ex pareja de Dai sobre su relación con Nico Vázquez
Gonzalo Gerber declaró que la aparición de la nueva pareja lo tomó completamente por sorpresa, conociendo los detalles el mismo día que el resto del público. Respecto a que Dai y Nicolás negaran su amor durante meses, Gerber manifestó que no sintió desilusión alguna y que estas situaciones son responsabilidad de cada persona. El bailarín enfatizó que para él la felicidad de ambos es absoluta y les envía buenos deseos en esta nueva etapa.
El artista explicó que su separación de Dai Fernández se dio en los mejores términos antes que el romance surgiera. Durante el tiempo que compartieron, la relación se encontraba más que bien, y el bailarín nunca imaginó que existiera algo entre su entonces compañera y el actor. Ante la pregunta sobre si el quiebre de la relación resultó doloroso, Gerber reconoció que una separación siempre duele, algo normal que sucede a cualquiera.
¿Cómo se lleva Dai Fernández con su ex?
Al abordar la inevitable exposición mediática, Gonzalo mostró comprensión por el revuelo que se genera alrededor de la situación. Señaló que todo resulta normal y común, y que cada individuo maneja sus asuntos a su propio ritmo, lo cual le parece auténtico. A su vez, expresó que se siente muy agradecido por los proyectos profesionales que desarrolla, comentando que el arte es un medio sanador para él.
Gerber confirmó que todavía mantiene una comunicación fluida con Dai Fernández, principalmente debido a que comparten la tenencia de su perrita llamada Pacha. Constantemente coordinan temas relativos al cuidado del animal, ajustando horarios cuando alguno tiene que viajar. Respecto a su vida sentimental, el bailarín aclaró que no busca iniciar un nuevo romance, desmintiendo categóricamente los rumores que lo ligaban a la artista Cazzu, con quien solo comparte una gran amistad y buena química laboral.