JP Morgan sostuvo que las acciones argentinas siguen baratas tras el rally

En el plano macroeconómico, JP Morgan resalta la baja de la inflación, el superávit fiscal, la reducción del riesgo país, la flexibilización de ciertos controles cambiarios y una aprobación de la gestión libertaria superior al 40%, en línea con los resultados electorales, a pesar de los reclamos por la falta de recursos a la discapacidad, a la educación pública y el sistema de salud, marcado por el conflicto en el hospital pediátrico Garrahan.