JP Morgan sostuvo que las acciones argentinas siguen baratas tras el rally

El banco de inversión estadounidense JP Morgan considera que el mercado local aún ofrece oportunidades atractivas. En un informe reciente, la entidad sostiene que las valuaciones siguen siendo convenientes, especialmente en los sectores energético y bancario, pese al notable impulso que experimentaron las acciones argentinas tras las elecciones.
El documento fundamenta su visión optimista en factores políticos, económicos y de valuación. Entre los aspectos políticos, destaca el fortalecimiento del gobierno de Javier Milei luego de las elecciones legislativas. Según el análisis, La Libertad Avanza y el PRO reúnen un tercio de los votos en ambas cámaras, lo que elimina el riesgo de una eventual destitución presidencial.
En el plano macroeconómico, JP Morgan resalta la baja de la inflación, el superávit fiscal, la reducción del riesgo país, la flexibilización de ciertos controles cambiarios y una aprobación de la gestión libertaria superior al 40%, en línea con los resultados electorales, a pesar de los reclamos por la falta de recursos a la discapacidad, a la educación pública y el sistema de salud, marcado por el conflicto en el hospital pediátrico Garrahan.
El informe, consignado por el sitio Infobae, también proyecta un panorama alentador para 2026: estima que la inflación podría descender a 11,8%, por debajo de las previsiones del FMI, y que el PBI crecería 3%, con una marcada aceleración en la segunda mitad del año. Tras la contracción prevista para los dos últimos trimestres de 2025, la actividad económica mostraría señales de recuperación desde comienzos del próximo año.
En cuanto a valuaciones, JP Morgan señala que, tras la reciente suba, las acciones argentinas cotizan a 9,7 veces sus ganancias anuales, aún por debajo de las 13,3 veces que alcanzaron durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el mercado mostraba un mayor optimismo. Esto deja margen para nuevas alzas, especialmente si el país recupera el acceso al crédito internacional.
El banco también evalúa la posibilidad de que Argentina regrese al índice MSCI de mercados emergentes. Aunque el tamaño del mercado local sería suficiente, aún deben eliminarse los controles de capitales para concretar ese paso. De lograrse, podrían ingresar automáticamente unos U$S2.600 millones al mercado argentino, aunque no antes de 2027.
En ese escenario, Argentina representaría un 0,5% del total de mercados emergentes y un 6,3% dentro de América Latina. Las acciones más beneficiadas serían YPF, Banco Galicia, Banco Macro, Vista, Pampa Energía, TGS, BBVA y Central Puerto. Según el informe, Macro y Galicia conservan un potencial alcista del 50%, YPF del 32%, mientras que Pampa estaría sobrevaluada un 25%. En tanto, Banco Supervielle habría alcanzado su precio óptimo tras duplicar su valor en un mes, al pasar de U$S5 a U$S12 por ADR.