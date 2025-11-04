Cuáles son los síntomas de la "sepsis", la mortal infección que se origina por morderse las uñas

Morderse las uñas es un hábito originado por nervios y ansiedad que afecta a millones de personas en el mundo. Más allá de cuestiones estéticas, los especialistas resaltan la importancia de evitar esta práctica debido a un complejo problema de salud que comienza con una infección.
La enfermedad en cuestión es sepsis, afección que tomó notoriedad pública cuando atacó a un joven británico de 28 años que comenzó a tener síntomas parecidos a los de la gripe después de arrancarse un trocito de piel al morderse una uña. Su caso se complicó, pero afortunadamente sobrevivió, informa 'Prevention'.
Lamentablemente, no corrió la misma suerte la popular actriz de la serie de televisión 'Chicago Fire', Dushon Monique Brown, quien falleció el pasado marzo a causa de una sepsis de causa desconocida.
Qué es la sepsis, la infección provocada por morderse las uñas
La sepsis se trata de una dolencia crítica que se produce cuando el cuerpo, como respuesta a una infección (que suele ser muy común), lesiona sus propios tejidos creando así inflamaciones y que en casos más severos provoca un fallo agudo de otros órganos que no necesariamente estaban relacionados con la infección original, lo que deriva en un shock o fallo multiorgánico que, en un número importante de casos, provoca la muerte.
Lo más importante es que no se necesita una infección sumamente importante para que aparezca. "A veces las infecciones menores empeoran y desencadenan la sepsis", explica David Culter, médico de medicina familiar del Providence St. John´s Health Center en Santa Mónica, California. "Incluso, puede activarse sin hallar una causa infecciosa".
Sepsis: síntomas y tratamiento
No hay signos universales de sepsis. Pero desde el principio, muchos pacientes confirman sentirse confundidos o desorientados. "También puede arrancar con una sensación de falta de aliento como resultado de que el cuerpo entra en una sobrecarga para combatir la infección", comenta Stephen Parodi, experto en enfermedades contagiosas, a 'Prevention'.
Otros signos a los que deberías prestar atención son: fiebre, escalofríos o sensación de mucho frío; dolor extremo; o piel pegajosa o sudorosa. Los síntomas tardan alrededor de uno o dos días en desarrollarse después de que se forme la infección, por lo que no es necesario que te asustes en exceso si te arrancas la piel del dedo al morderte las uñas y luego, por casualidad, comienzas a tener fiebre una hora más tarde. "Si alguien se rasca el dedo a las dos de la madrugada, no sufriría un fenómeno séptico una hora después", tranquiliza Glenn Hardesty, médico de urgencias del Texas Health Resources.