Cuáles son los síntomas de la "sepsis", la mortal infección que se origina por morderse las uñas

Otros signos a los que deberías prestar atención son: fiebre, escalofríos o sensación de mucho frío; dolor extremo; o piel pegajosa o sudorosa. Los síntomas tardan alrededor de uno o dos días en desarrollarse después de que se forme la infección, por lo que no es necesario que te asustes en exceso si te arrancas la piel del dedo al morderte las uñas y luego, por casualidad, comienzas a tener fiebre una hora más tarde. "Si alguien se rasca el dedo a las dos de la madrugada, no sufriría un fenómeno séptico una hora después", tranquiliza Glenn Hardesty, médico de urgencias del Texas Health Resources.