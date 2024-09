Los motivos por los cuales nos mordemos las uñas constantemente, según la psicología

¿Por qué elegimos mordernos esta parte del cuerpo y no otra?

Mientras que la razón por la que elegimos morder esta parte del cuerpo y no otra no son claras. Los desórdenes repetitivos enfocados en el cuerpo no son solo un comportamiento propio de los humanos: los animales de distintas especies parecen también compartir estos patrones. Así algunos gatos se lamen excesivamente mientras que algunos caballos muerden sus propios flancos. Esta coincidencia lleva a pensar a los especialistas que este comportamiento tiene sus orígenes en nuestros ancestros mamíferos de los que hemos evolucionado y que a la vez nos vinculan con el resto de animales de este grupo.