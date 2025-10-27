Secciones
Tan Biónica anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum tras 10 años de espera

“El Regreso" saldrá el 4 de noviembre.

Hace 12 Min

Después de más de una década sin estrenar nueva música, Tan Biónica confirmó el lanzamiento de su esperado disco “El Regreso”, que verá la luz el próximo 4 de noviembre de 2025. La fecha no es casual: es un guiño a su emblemática canción “La melodía de Dios”, que menciona ese mismo día.

El anuncio llega tras el furor de su gira “La última noche mágica”, que marcó el regreso de la banda a los escenarios en 2023 y reunió a más de medio millón de personas en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y España.

Un álbum conceptual inspirado en “el camino del héroe”

Según adelantaron, El Regreso está inspirado en la estructura narrativa del “camino del héroe”, y representa un proceso de transformación y renacimiento artístico para el grupo.

El disco incluye diez canciones inéditas y colaboraciones con artistas argentinos de primer nivel, como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

La banda —integrada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego Lichtenstein y Sebastián Seoane— promete un sonido renovado y una mirada introspectiva sobre su propia historia.

Lista de canciones de El Regreso

El nuevo álbum de Tan Biónica incluye los siguientes temas:

El alma en el camino

Tus cosas (con Airbag)

El problema del amor

Mi vida (con Andrés Calamaro)

En mi mundo

Mil días

X=4

Santa María

Boquitas pintadas (con Nicki Nicole)

La invención

Durante su show en el estadio de Vélez, la banda ya presentó “Boquitas pintadas” junto a Nicki Nicole, uno de los momentos más celebrados por los fans.

Preventa exclusiva del vinilo de El Regreso

A partir de hoy, se abre la preventa del vinilo edición limitada de El Regreso a través del sitio oficial tanbionica.com

.El vinilo tendrá un valor de 54.000 pesos y las unidades serán limitadas.

Un regreso histórico a los escenarios

En 2023, Tan Biónica se consolidó como la banda argentina que más entradas vendió del año, con funciones agotadas en:

River Plate

Dos shows en Vélez Sarsfield

Dos en el Estadio Único de La Plata

Diez Movistar Arena

Además de presentaciones internacionales en Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España

El regreso de Tan Biónica marcó un fenómeno musical y emocional para toda una generación, y ahora, con El Regreso, el grupo promete iniciar una nueva era.

