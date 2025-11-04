La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

A pesar de la estricta administración de los recursos propios, Pagani no dejó de lado el firme reclamo a la Nación . La UNT, junto al resto de las casas de altos estudios nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ha elevado la protesta a la esfera judicial mediante una acción de amparo colectiva para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta medida subraya que, si bien la Universidad hace el esfuerzo de ajustar y priorizar el gasto, considera fundamental que el Estado Nacional cumpla con la actualización presupuestaria necesaria para sostener no solo los gastos de funcionamiento, sino también la recomposición salarial del personal docente y no docente.