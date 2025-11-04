La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Ante un contexto de desafíos económicos y presupuestarios, el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, resaltó la gestión interna de la casa de altos estudios, enfocada en el uso racional de los recursos y la continuidad de las actividades académicas y de investigación . En esta línea, el rector enfatizó que, a pesar de los obstáculos, la UNT se mantiene “viva y activa”, cumpliendo y priorizando su rol social ante la comunidad.
Reconociendo las complejidades de la administración en los últimos años, Pagani anunció un plan de capacitación en gestión para las propias autoridades y gestores de la UNT, que comenzará la próxima semana. Este curso abordará temas cruciales como presupuesto, gestión académica y generación de calidad , con referentes de otras universidades públicas.
“Todos tenemos que aprender a hacer gestión en todos los ámbitos de la Universidad y en las tres funciones específicas: en la investigación, en docencia y en extensión”, afirmó el rector.
A pesar de la estricta administración de los recursos propios, Pagani no dejó de lado el firme reclamo a la Nación . La UNT, junto al resto de las casas de altos estudios nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ha elevado la protesta a la esfera judicial mediante una acción de amparo colectiva para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta medida subraya que, si bien la Universidad hace el esfuerzo de ajustar y priorizar el gasto, considera fundamental que el Estado Nacional cumpla con la actualización presupuestaria necesaria para sostener no solo los gastos de funcionamiento, sino también la recomposición salarial del personal docente y no docente.
En este sentido, la estrategia de la UNT para enfrentar el panorama presupuestario se centra en una gestión interna austera y altamente priorizada. El rector Pagani ha confirmado que, ante la falta de actualización y el carácter exiguo del presupuesto nacional, el Consejo Superior debía tomar medidas drásticas como la reconducción de partidas a finales del año anterior para asegurar el inicio del ciclo sin un déficit financiero inmediato en los gastos operativos. Este manejo minucioso de las finanzas busca garantizar el normal funcionamiento de las aulas, laboratorios y el desarrollo de las tareas esenciales.
Jóvenes investigadores
Como muestra de la vitalidad de la institución, Pagani se refirió también al inminente Encuentro de Jóvenes Investigadores, que congregará a cerca de 1000 chicos y chicas en las facultades de Arquitectura, Ciencias Exactas y Ciencias Económicas. Este evento, que incluye ponencias, charlas y encuentros sociales, es un mensaje de la apuesta de la juventud por la investigación científica como “aporte a la sociedad”.
El rector concluyó con un balance de gestión que, si bien complejo, se cierra con la “tranquilidad y certeza” de que la Universidad está viva, es capaz de autocorrección y de demostrar su misión ante la comunidad. Frente a los años difíciles, la consigna es responder con “más educación, más investigación y más extensión” y con la mejor calidad posible.
A pesar de las advertencias de otros rectores sobre las dificultades financieras para el cierre del año académico, el rector Pagani manifestó que en Tucumán se espera un fin de año tranquilo, garantizando los servicios básicos para culminar el ciclo de manera “normal posible”.