Los estudiantes de la Escuela de Cine de la UNT organizan su festival audiovisual

Una competencia de cortometrajes y videoclips.

Hace 5 Hs

Entre el jueves y el sábado se realizará en la Escuela de Cine, Video y TV de la UNT (avenida Aconquija 729, Yerba Buena) el quinto Festival Audiovisual de Estudiantes Tucumanes, organizado por el centro de alumnos de esa carrera. Hay tres categorías de filmes en competencia (los ganadores se anunciarán el último día) y la agenda prevé además talleres, charlas, mesas panel y encuentros.

En el certamen reservado a los cortometrajes de la región NOA, los seleccionados por el jurado integrado por Isaías Salvatierra, Lucía Grassia y Álvaro Simón Padrós son “El desenfoque”, dirigido por Máximo Leandro Vega; “La tormenta”, de Ennio Ceconnelo Díaz; “Que queda a mí de mí”, de Bruno Leo; “La última sonata”, de María Campo; “Recuerdo de una fogata”, de Yael Romero Farías y “Érase una vez en el noroeste”, de Lucas Victoria. En videoclips disputan el premio “Vacaciones”, de Teo Saksonoff, “Na más”, de Nicolas Nougués; “Let Love Sing”, de Nahuel Rodríguez; “Motinazo”, de Camilo Figueroa González; “Danger”, de Esteban Pérez y “Si somos dos”, de Jonás Páez, escogidos por LaRuth, Tomás Rivero y Víctor Hugo Montero. En el segmento de cortos argentinos, Camila Caram, Gonzalo Javier Zapico y Dana Monteros eligieron a “Pelopincho”, de Mariana Hermida; “Bajo una piel antigua” (foto), de Mateo Di Tommaso; ”Biyuya”, de Juan Manuel Ferrero; “Después del silencio”, de Juana González Posse; ”Manual de supervivencia”, de Camila Romero; “Sof.ia”, de Victoria Alejandra Mendoza y “La peste”, de Nicolás Becerra.

Yerba BuenaEscuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán
