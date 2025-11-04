Los estudiantes de la Escuela de Cine de la UNT organizan su festival audiovisual

En el certamen reservado a los cortometrajes de la región NOA, los seleccionados por el jurado integrado por Isaías Salvatierra, Lucía Grassia y Álvaro Simón Padrós son “El desenfoque”, dirigido por Máximo Leandro Vega; “La tormenta”, de Ennio Ceconnelo Díaz; “Que queda a mí de mí”, de Bruno Leo; “La última sonata”, de María Campo; “Recuerdo de una fogata”, de Yael Romero Farías y “Érase una vez en el noroeste”, de Lucas Victoria. En videoclips disputan el premio “Vacaciones”, de Teo Saksonoff, “Na más”, de Nicolas Nougués; “Let Love Sing”, de Nahuel Rodríguez; “Motinazo”, de Camilo Figueroa González; “Danger”, de Esteban Pérez y “Si somos dos”, de Jonás Páez, escogidos por LaRuth, Tomás Rivero y Víctor Hugo Montero. En el segmento de cortos argentinos, Camila Caram, Gonzalo Javier Zapico y Dana Monteros eligieron a “Pelopincho”, de Mariana Hermida; “Bajo una piel antigua” (foto), de Mateo Di Tommaso; ”Biyuya”, de Juan Manuel Ferrero; “Después del silencio”, de Juana González Posse; ”Manual de supervivencia”, de Camila Romero; “Sof.ia”, de Victoria Alejandra Mendoza y “La peste”, de Nicolás Becerra.