La UNT, epicentro del debate internacional sobre sostenibilidad y energía limpia

Sergio Pagani, rector de la Universidad Nacional de Tucumán, pidió responsabilidad social en el uso de los recursos naturales.

Hace 1 Hs

El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, se refirió este lunes la apertura del IV Congreso Internacional Agua, Ambiente y Energía, que se desarrolla en el Centro Cultural Virla, con la participación de representantes de universidades públicas del Cono Sur. El encuentro forma parte de las actividades impulsadas por el Grupo Montevideo (AUGM), que reúne a instituciones de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil y Perú.

“Nuestra universidad propuso ser sede de este congreso porque creemos que es un espacio estratégico para debatir tres temas que van de la mano: ambiente, agua y energía”, explicó Pagani a LA GACETA. Y agregó: “El gran desafío es hacer un uso racional de los recursos hídricos y energéticos. No podemos seguir pidiéndole más al ambiente; debemos cambiar nuestros hábitos de consumo y concientizar sobre la importancia del uso racional de la energía”.

El rector destacó también el compromiso de la UNT en la promoción de políticas científicas y ambientales sostenibles. “El confort y el modo de vida actuales ponen una presión creciente sobre el ambiente. Tenemos que actuar con responsabilidad y planificación, desde la producción de energía limpia hasta el tratamiento de residuos”, señaló.

El congreso, organizado en conjunto con las facultades de Arquitectura, Ciencias Exactas y Ciencias Económicas, será antesala del Encuentro de Jóvenes Investigadores, que se desarrollará entre el miércoles y el viernes. “Esperamos a más de mil chicos y chicas que apuestan a la investigación científica, no solo como vocación, sino como aporte a la sociedad”, dijo Pagani.

El rector agregó que ese compromiso es parte de la misión de la universidad pública: “Tenemos la obligación de responder a la sociedad con más educación, más investigación y más extensión, y hacerlo con la mejor calidad posible”.

En otro tramo de la entrevista, Pagani se refirió al contexto económico y a los desafíos de la gestión universitaria. “Fue un año complejo, pero logramos mantener a la universidad activa, defendiendo lo que nos corresponde y, al mismo tiempo, garantizando el funcionamiento de todas las actividades académicas”, afirmó.

El titular de la UNT confirmó además que se iniciará un plan de capacitación en gestión universitaria destinado a autoridades y equipos de trabajo. “Todos debemos formarnos para gestionar mejor; muchas veces llegamos a cargos de responsabilidad sin la preparación necesaria en administración y gestión, que son claves para el futuro de la universidad”, explicó.

El IV Congreso Internacional de Agua, Ambiente y Energía se desarrolla en el Centro Cultural Virla

Financiamiento

Respecto del reclamo por el financiamiento universitario, Pagani informó que la UNT se sumó a una acción colectiva de amparo presentada por todas las universidades públicas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Es una decisión institucional que refleja nuestra convicción: defender los derechos de la universidad y mostrar que está viva, activa y de pie”, enfatizó.

Finalmente, el rector aseguró que la UNT podrá cerrar el año “con tranquilidad” y que se están garantizando las condiciones necesarias para concluir el ciclo académico. “Queremos un cierre normal, con la universidad abierta y funcionando, porque entendemos que ese es el mejor modo de defenderla”, sostuvo.

El IV Congreso Internacional Agua, Ambiente y Energía continuará durante toda la semana en el Centro Cultural Virla, con la participación de especialistas, investigadores y estudiantes de distintas universidades de la región.

