La UNT, epicentro del debate internacional sobre sostenibilidad y energía limpia

El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, se refirió este lunes la apertura del IV Congreso Internacional Agua, Ambiente y Energía, que se desarrolla en el Centro Cultural Virla, con la participación de representantes de universidades públicas del Cono Sur. El encuentro forma parte de las actividades impulsadas por el Grupo Montevideo (AUGM), que reúne a instituciones de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil y Perú.