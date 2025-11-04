Un sismo en Afganistán vuelve a causar muerte y destrucción

KHOLM, Afganistán.- El potente terremoto que sacudió el norte de Afganistán dejó más de una veintena de muertos y causó daños en una de las mezquitas más bellas del país.
Las familias se despertaron sobresaltadas en la madrugada de ayer, cuando un terremoto de magnitud 6,3 sacudió las cercanías de Mazar-i-Sharif, una de las ciudades más pobladas del norte del país, a una profundidad de 28 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El sismo ocurrió alrededor de la 1 local (las 5 de Argentina) con epicentro en Kholm, en la provincia de Samangan, y tuvo una profundidad de 28 kilómetros.
El operativo masivo de búsqueda y rescate permitió salvar varias vidas de entre los escombros, pero -según informaron las autoridades afganas- al menos 20 personas murieron y 534 resultaron heridas.
“Todas las casas quedaron destruidas y hubo heridos”, declaró a la agencia AFP Ahmad Khan, residente de la aldea de Tashqurghan, en el distrito de Kholm, mientras la gente buscaba entre los escombros. “Pedimos al gobierno que nos ayude con la reconstrucción”, agregó.
En las provincias de Samagan y Balkh, 534 personas resultaron heridas y más de 20 mártires fueron trasladados a hospitales, indicó Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud del país gobernado por el grupo islamista fanático talibán.
Según la Autoridad Nacional de Gestión de Catástrofes de Afganistán (Andma), la mayoría de las víctimas se encontraban en Samangan y entre los heridos hay 25 en estado grave.
Daño patrimonial
En Mazar-i-Sharif, gran ciudad del norte del país en la región de Balkh, la “Mezquita Azul”, una joya arquitectónica del siglo XV, con vibrantes azulejos, resultó dañada por el terremoto. Partes de la estructura del histórico templo, uno de los pocos sitios turísticos que le queda al devastado Afganistán, se desprendió y uno de los minaretes resultó con serios daños.
El Ministerio de Información y Cultura indicó que iba a tomar “inmediatamente las medidas necesarias para evaluar los deños y repararlos”.
“Muchas casas quedaron destruidas y se registraron importantes pérdidas económicas”, declaró en X el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, y precisó que había ordenado distribuir ayuda.
Sin electricidad
El Ministerio de Defensa dijo haber despejado y reabierto la carretera principal entre Mazar-i-Sharif y Kholm, bloqueada por deslizamientos de tierra.
Sin embargo, hasta anoche no se había restablecido el suministro eléctrico en varias provincias, tras los daños sufridos por las líneas eléctricas procedentes de Uzbekistán, informó la empresa eléctrica pública Dabs.
Las réplicas del sismo se sintieron incluso en la capital, Kabul, de acuerdo con reporteros de la agencia AFP en la ciudad.
A fines de agosto, otro terremoto de magnitud 6, que afectó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causó la muerte de más de 2.200 personas y dejó más de 4.000 heridos, según las autoridades talibanas. Fue el sismo más letal de la historia reciente de Afganistán.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 221.000 personas siguen teniendo una necesidad urgente de ayuda en el este del país y, según el Banco Mundial, el terremoto de agosto causó daños en edificios e infraestructuras por valor de 183 millones de dólares.
Miedo e incertidumbre
“A medida que bajan las temperaturas, miles de niños del este del país, devastado por el sismo, se enfrentan al invierno con tiendas de campaña como única protección contra la lluvia y la nieve”, alertó Samira Sayed Rahman, de la ONG Save the Children, que dijo haber desplegado un equipo en Samangan. “Ahora, familias en el norte también viven con miedo e incertidumbre tras el último terremoto de gran intensidad”, agregó.
El país es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, situada cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.
Desde 1900, el noreste de Afganistán ha registrado 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según Brian Baptie, sismólogo del British Geological Survey.
Afganistán ha enfrentado varios terremotos desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, incluido el ocurrido en la región de Herat, fronteriza con Irán, en 2023, que dejó más de 1.500 muertos y destruyó más de 63.000 viviendas.
La ONU y organismos de socorro han advertido que el hambre está aumentando en Afganistán, cuya población sufre una crisis humanitaria agravada por la sequía y el colapso económico.