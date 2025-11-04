Un sismo en Afganistán vuelve a causar muerte y destrucción

Miedo e incertidumbre

“A medida que bajan las temperaturas, miles de niños del este del país, devastado por el sismo, se enfrentan al invierno con tiendas de campaña como única protección contra la lluvia y la nieve”, alertó Samira Sayed Rahman, de la ONG Save the Children, que dijo haber desplegado un equipo en Samangan. “Ahora, familias en el norte también viven con miedo e incertidumbre tras el último terremoto de gran intensidad”, agregó.