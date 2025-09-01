Terremoto en Afganistán: ciudades reducidas a escombros y más de 800 muertos

Un terremoto de magnitud 6,0 en la escala de Richter sacudió la noche del domingo una región de Afganistán ubicada cerca de la frontera con Pakistán y provocó una de las peores catástrofes humanitarias que se recuerden en el país en los últimos años. Según reportes oficiales actualizados, el sismo dejó en ruinas a varias comunidades y, por el momento, se estima que hay al menos 800 muertos y más de 2.700 heridos, aunque las autoridades no descartan que estas cifras aumenten con el paso de las horas.