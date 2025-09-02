Rescate masivo en Afganistán tras el devastador sismo

KABUL, Afganistán.- Las Naciones Unidas, la Media Luna Roja afgana y el gobierno talibán se han movilizado para poner en marcha un operativo de rescate masivo en el este de Afganistán, donde un devastador terremoto dejó centenares de muertos.
De acuerdo con las úlitmas informaciones en una rueda de prensa en Kabul, el portavoz principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, afirmó que más de 800 personas murieron y 2.700 resultaron heridas en el este de Afganistán por un sismo de magnitud 6,0, seguido por cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros.
Las primeras cifras de fallecimientos, por la mañana, eran de al menos 600 muertos. Con el correr de las horas, el número de víctimas mortales subió.
En la provincia de Kunar se contabilizaron 800 muertos y 2.500 heridos, detalló Mujahid, mientras que en la vecina provincia de Nangahar, donde se localizó el epicentro del sismo, fallecieron 12 personas y hubo 255 heridos.
El temblor -con epicentro en una zona remota y montañosa a 27 kilómetros de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar- se produjo justo antes de la medianoche y la onda sísmica se sintió desde Kabul hasta Islamabad, la capital de Pakistán.
El sismo fue relativamente superficial, con una profundidad de ocho kilómetros, lo que explica el elevado número de muertos y la extensión de los daños.
En el distrito de Nurgal, una de las zonas más afectadas de la provincia de Kunar, los habitantes buscaban sobrevivientes entre los escombros. “En cada casa, hubo al menos una persona muerta o herida”, dijo Gul Mohamad Rasuli, un habitante del pueblo montañoso de Wadir de 55 años que resultó herido.
Mujahid indicó en un breve comunicado en X que “los funcionarios locales y los residentes ya participan en las labores de rescate de los afectados”.
Además, “equipos de apoyo desde el centro y las provincias cercanas también están en camino, y se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas”, añadió.
La misión de la ONU en el país (Unama) ha desplegado personal para entregar “asistencia de emergencia y apoyo vital”, mientras que la Media Luna Roja afgana ya ha enviado equipos médicos al epicentro de la destrucción en la provincia de Kunar.
Más de 1,2 millones de personas probablemente sintieron sacudidas fuertes o muy fuertes, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).
“Las habitaciones y las paredes se derrumbaron sobre las mujeres y los niños, algunos murieron en el acto y otros fueron heridos”, declaró Zafar Khan Gojar, de 22 años, al relatar una noche de terror. “Nuestros vecinos perdieron seres queridos. Mi hermano se rompió una pierna y tuvo que ser trasladado en helicóptero”, añadió, desde el hospital, donde vela por su hermano.
Mohammed Jawad, de 20 años, salió corriendo de su casa cuando sintió el temblor. “Se derrumbó detrás de mí”, declaró. De los 10 miembros de su familia, uno murió y casi todos los demás resultaron heridos.
Una zona inaccesible
Algunas de las aldeas más afectadas “siguen siendo inaccesibles debido a los bloqueos en las rutas”, advirtió la agencia de la ONU para las migraciones.
Las autoridades y la ONU movilizan esfuerzos para el rescate y el ministerio de Defensa informó que han realizado 40 vuelos.
Los talibanes, que volvieron al poder en Afganistán en 2021, advirtieron que el balance de víctimas aumentará a medida que avance la búsqueda en zonas remotas. Ijaz Ulhaq Yaad, alto funcionario del distrito de Nurgal, dijo: “Fue terrorífico, los niños y las mujeres gritaban”.
Muchas familias acababan de regresar a Afganistán tras haber sido expulsadas de su exilio en Pakistán e Irán. En total cerca de cuatro millones de afganos han vuelto al país. “Había unas 2.000 familias de refugiados que habían regresado y planeaban reconstruir su hogar” en esta región agrícola fronteriza con Pakistán, explicó el responsable.