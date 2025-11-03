La Casa de Tucumán se suma a La Noche de los Museos con una muestra que une arte y poesía

La Casa de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires será una de las sedes oficiales de la 21.ª edición de La Noche de los Museos, el gran evento cultural que cada año convoca a miles de visitantes en toda la Ciudad de Buenos Aires. La cita es el sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 h, con entrada libre y gratuita.
Tucumán, protagonista en el circuito cultural porteño
Ser sede de La Noche de los Museos 2025 significa integrar el circuito cultural porteño junto a instituciones emblemáticas como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Cabildo o la Usina del Arte. Este reconocimiento institucional distingue a aquellos espacios que, por su valor cultural, histórico o artístico, contribuyen a enriquecer la oferta cultural de la Ciudad y acercar nuevas miradas al público.
Una muestra que une arte, palabra y territorio
En esta edición, la Casa de Tucumán presentará la muestra “Escritura de un paisaje subtropical”, una propuesta curada por Jacinta Racedo que entrelaza arte textil, pintura y poesía, en un recorrido que pone en diálogo las tradiciones del territorio tucumano con expresiones contemporáneas.
La exposición reúne obras del artista Enrique Salvatierra, del colectivo Las Randeras del Cercado —con el acompañamiento de Alejandra Mizrahi— y poemas de Manuel Aldonate. La propuesta invita a recorrer una trama visual y poética donde la palabra se transforma en textura y color: los versos de Aldonate son bordados por las randeras en delicadas piezas de encaje, mientras que las pinturas-esculturas de Salvatierra convierten la escritura en gesto pictórico.
Durante la noche, el público podrá disfrutar también de una pieza sonora inmersiva de diez minutos, basada en los poemas del autor, que acompañará la experiencia expositiva con una atmósfera sensorial única.
Artistas tucumanos y una mirada colectiva
La muestra se completa con obras de reconocidos artistas de Tucumán:
Mercedes Cardozo (hilo cortado y pintullo)
Marcela Sueldo (accesorios en randa)
Sergio Elhert (telares)
Adrián Sosa (fotografía y grabado)
Rodolfo Bulacios (tríptico pictórico)
La gestión curatorial está a cargo de la galerista Lic. María Gabriela Campo, quien acompaña el proyecto desde su experiencia en arte contemporáneo y promoción cultural.
Un puente entre Tucumán y Buenos Aires
Con esta participación, la Casa de la Provincia de Tucumán reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura del norte argentino, proyectando las identidades tucumanas en el ámbito nacional. Ser elegida como sede oficial de La Noche de los Museos, en sus 21 años de historia, representa un honor y una oportunidad de encuentro con el público porteño para compartir el talento, la sensibilidad y las raíces culturales de la provincia.