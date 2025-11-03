La Casa de Tucumán se suma a La Noche de los Museos con una muestra que une arte y poesía

Un puente entre Tucumán y Buenos Aires

Con esta participación, la Casa de la Provincia de Tucumán reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura del norte argentino, proyectando las identidades tucumanas en el ámbito nacional. Ser elegida como sede oficial de La Noche de los Museos, en sus 21 años de historia, representa un honor y una oportunidad de encuentro con el público porteño para compartir el talento, la sensibilidad y las raíces culturales de la provincia.