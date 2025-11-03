Once argentinas en el cuadro principal: finalizó la qualy del WTA 125 de Tucumán

La jornada final de la Qualy del WTA 125 de Tucumán tuvo emociones para todos los gustos y altas temperaturas que pusieron a prueba a las protagonistas. En la cancha central, Carla Markus fue la gran figura: arrasó con la brasileña Gabriela Cé por 6-1 y 6-0, mostrando un tenis sólido y mucha confianza. “Estoy muy contenta. Fue un partido muy bueno, de un nivel muy alto. La verdad es que estoy muy feliz por este resultado y ahora voy a darlo todo en la primera ronda del cuadro principal”, expresó.
En otro cruce de alto voltaje, María Florencia Urrutia superó a la también brasileña Ana Candiotto por 6-3, 4-6 y 6-3, en un duelo que se extendió por más de dos horas y que terminó con la ovación del público tucumano.
Las dos jugadoras extranjeras que completaron los boletos al cuadro principal fueron la rusa Anastasia Zolotareva, que venció a la boliviana Noelia Zeballos por 6-4 y 6-4, y la búlgara Gergana Topalova, que dejó en el camino a la argentina Berta Bonardi tras una dura batalla: 5-7, 6-3 y 7-5.
Con el cierre de la Qualy, el cuadro principal ya está completo y cuenta con once representantes argentinas, una cifra inédita en la historia del tenis nacional en torneos WTA. Desde este lunes, la acción continuará con la participación de las principales favoritas, entre ellas la egipcia Mayar Sherif, primera preclasificada, y la eslovena Polona Hercog, que buscarán avanzar en un certamen que promete grandes emociones y mucho color local.
El WTA 125 de Tucumán no solo posiciona a la provincia como epicentro del tenis sudamericano, sino que también marca un antes y un después para el desarrollo del tenis femenino argentino.