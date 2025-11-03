Once argentinas en el cuadro principal: finalizó la qualy del WTA 125 de Tucumán

La jornada final de la Qualy del WTA 125 de Tucumán tuvo emociones para todos los gustos y altas temperaturas que pusieron a prueba a las protagonistas. En la cancha central, Carla Markus fue la gran figura: arrasó con la brasileña Gabriela Cé por 6-1 y 6-0, mostrando un tenis sólido y mucha confianza. “Estoy muy contenta. Fue un partido muy bueno, de un nivel muy alto. La verdad es que estoy muy feliz por este resultado y ahora voy a darlo todo en la primera ronda del cuadro principal”, expresó.