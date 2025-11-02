Secciones
Comienza el WTA 125 Tucumán Open: qué partidos se jugarán en la jornada inaugural

El torneo by McDonald’s marca una semana histórica para la provincia. Conocé el cronograma completo de este lunes en Lawn Tennis Club.

PASARON EL FILTRO. Las canchas del Tucumán Lawn Tennis pasaron el filtro impuesto por la WTA y serán sede de uno de los torneos más importantes de tenis que la provincia recibió en la historia. PASARON EL FILTRO. Las canchas del Tucumán Lawn Tennis pasaron el filtro impuesto por la WTA y serán sede de uno de los torneos más importantes de tenis que la provincia recibió en la historia. LA GACETA / Diego Aráoz
El tenis femenino internacional se instala en Tucumán con el estreno del WTA 125 Tucumán Open by McDonald’s, un certamen que marca un antes y un después para la provincia. El torneo se pondrá en marcha este lunes hasta al 9 de noviembre en el Tucumán Lawn Tennis Club y otorgará 125 puntos WTA a la campeona.

Con la dirección de Mariano Ink y Mercedes Paz, el certamen reunirá a varias top-150 del mundo y a las principales exponentes del tenis argentino.

Entre los nombres que sobresalen están Solana Sierra (67° del mundo), Simona Waltert (94°), Mayar Sherif (103°) y María Lourdes Carlé (127°). Además, el cuadro principal incluye a otras seis argentinas: Julia Riera, Paula Ormaechea, Luisina Giovannini, Candela Vázquez, Martina Capurro Taborda, Luna Cinalli y Jazmín Ortenzi.

Premios importantes

El certamen contará con un fuerte protagonismo nacional: además de las jugadoras mencionadas, Carla Markus, Berta Bonardi y María Urrutia completan el grupo de tenistas albicelestes en el torneo.

La competencia entregará U$S 15.500 y 125 puntos WTA a la campeona, y U$S 8.400 y 81 puntos a la finalista.

El torneo es supervisado por Damian Steiner, con Luiz Parada como árbitro principal.

Con jugadoras de más de 15 países, el Tucumán Open by McDonald’s inaugura una semana histórica para el deporte tucumano: tenis de nivel mundial, tribunas colmadas y la ilusión de ver a una argentina festejar en casa.

Orden de juego

La jornada inaugural tendrá duelos atractivos que se disputarán durante el día, según el siguiente cronograma.

Cancha central (desde las 11): Gabriela Ce (Brasil) vs. Markus (Argentina) (Qualy); Ana Candiotto (Brasil) vs. Urrutia (Argentina) (Qualy); Polona Hercog (Eslovenia) vs. Sherif (Egipto);_Carlé (Argentina) vs. Antonia Vergara Rivera (Chile) y Valeriya Strakhova (Ucrania) vs. Riera (Argentina)

Cancha 1 (también a partir de las 11): Anastasia Zolotareva vs. Noelia Zeballos (Bolivia) (Qualy), Gergana Topalova (Bulgaria) vs. Berta Bonardi (Argentina) (Qualy) y Alicia Herrero Linana (España) vs. Oleksandra Oliynykova (Ucrania).

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

La foto y la película

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma

