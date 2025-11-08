Un detox digital puede servir para cerrar el año con una sonrisa

- Si empiezas el día revisando correos, noticias o redes, tu cerebro entra inmediatamente en modo reactivo y estresado. Al evitarlo, le das espacio para planificar, meditar, o simplemente disfrutar de un café sin la presión del mundo digital. Esas primeras horas de la mañana deberían usarse para hacer ejercicio ligero, meditar, leer un libro físico, o escribir los objetivos del día.

- Desconexión en la mesa. Es muy común en la actualidad que al momento de alimentarnos (desayunos, almuerzos, cenas, solos o acompañados) el lugar no sea una zona libre de dispositivos. Comer mientras se mira una pantalla dificulta la digestión, disminuye la conciencia de lo que se come y roba la oportunidad de interactuar con quienes te rodean o de simplemente estar en el presente. Hay que dejar los dispositivos tecnológicos en otra habitación o en modo avión y disfrutar conscientemente de la comida.

- Silenciar las notificaciones forma parte del detox digital. En la configuración del teléfono hay que desactivarlas para que no aparezcan en la pantalla. Cada notificación es como un "secuestro" de atención. Al eliminarlas, se estima que se reduce la tentación de desbloquear el teléfono 50 veces al día. Si quieres revisar las redes o correos, lo harás intencionadamente, no por obligación.

- Poner el teléfono en modo Avión una hora antes de acostarte y dejarlo así hasta la mañana, garantiza que nadie interrumpa el descanso.

- Las aplicaciones que más distraen deberían agruparse en una carpeta y en la segunda o tercera pantalla de inicio. Eso obligará a buscar la aplicación y dar un paso extra (abrir la carpeta). Se generará una fricción: "¿Realmente necesito abrir esto ahora?". Si se dejan las redes en la pantalla principal, las abres por inercia.