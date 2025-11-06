Secciones
Inglés I y II, redes y python: cuatro cursos virtuales para potenciar el perfil profesional

Hasta el 31 de diciembre de 2025 podés inscribirte en las capacitaciones online y gratuitas de Santander Open Academy. Todas las opciones incluyen certificado.

Aprender nuevas habilidades ya no depende de tener tiempo o dinero. Con la propuesta educativa de Santander Open Academy, cualquier joven mayor de 16 años puede capacitarse gratis, a su ritmo y desde cualquier lugar del mundo. Los cursos están abiertos hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluyen certificado de finalización para sumar al CV o perfil de LinkedIn.

A continuación se presenta una selección ya que hay muchos más disponibles en la página “Cursos” de Santander Open Academy (santanderopenacademy.com/es). Cada uno se realiza a demanda y puede completarse en cualquier momento. La plataforma también cuenta con becas y otro tipo de convocatorias.

1. "Business English: Listening and Communication Skills – Part 1": es ideal para quienes quieren mejorar su inglés en contextos laborales. Este curso de nivel intermedio y en formato podcast acompaña a Lola, una profesional del sector tecnológico, en su día a día. Mediante conversaciones reales, el participante aprende vocabulario empresarial, phrasal verbs y estrategias para comunicarse con naturalidad en reuniones y presentaciones. Dura ocho horas.

2. "Business English: Listening and Communication Skills – Part 2"

La segunda parte del curso continúa con el aprendizaje de inglés en contextos laborales. También en formato podcast, permite seguir el día a día de Lola en la industria tecnológica, incorporando expresiones y consejos útiles para mejorar la  comunicación profesional.

3. "Introducción a la programación con Python": Python es uno de los lenguajes más solicitados por las empresas tecnológicas. Este curso gratuito ofrece una guía práctica paso a paso para aprender lógica de programación, manejo de errores y desarrollo de proyectos básicos. Es ideal para quienes buscan iniciarse en el mundo IT o mejorar su perfil laboral. También dura ocho horas.

4."Publicidad en redes sociales": está pensado para jóvenes emprendedores, community managers y creadores de contenido. El curso enseña a diseñar campañas efectivas, definir audiencias, y aprovechar plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y Twitch. También aborda estrategias para generar engagement y adaptar contenidos según cada red social. Dura un total de cinco horas.

