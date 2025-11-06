Inglés I y II, redes y python: cuatro cursos virtuales para potenciar el perfil profesional

Aprender nuevas habilidades ya no depende de tener tiempo o dinero. Con la propuesta educativa de Santander Open Academy, cualquier joven mayor de 16 años puede capacitarse gratis, a su ritmo y desde cualquier lugar del mundo. Los cursos están abiertos hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluyen certificado de finalización para sumar al CV o perfil de LinkedIn.