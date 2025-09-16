Santander becará a latinoamericanos para el curso de innovación e IA en Madrid

Vivir en Madrid, aprender de expertos en innovación y conectar con jóvenes de 13 países. Esa es la propuesta del Curso Santander Innovation & AI Experience, que se realizará del 13 al 24 de julio de 2026 en la IE University, una institución académica reconocida a nivel internacional. Las inscripciones están abiertas y el programa se realizará en la capital española.
El programa reunirá a 90 participantes latinoamericanos en un espacio multicultural y bilingüe (inglés y español). Durante la experiencia, los postulantes seleccionados participarán en talleres prácticos, enfrentarán retos reales y contarán con la guía de mentores expertos en innovación, inteligencia artificial (IA), emprendimiento e impacto social.
La convocatoria está abierta para jóvenes que tengan entre 21 y 35 años, y residan en países como la Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, entre otros. No hace falta tener un título universitario ni experiencia previa en el área: basta con demostrar una gran motivación y ganas de generar cambios.
La formación estará a cargo de la IE University, una universidad privada española cuyo nombre corresponde a las iniciales de Instituto de Empresa. Actualmente cuenta con dos campus, uno en Segovia y otro en Madrid. La beca incluye pasajes, alojamiento, curso y actividades culturales en España.
Cómo inscribirse
La inscripción se realiza mediante la plataforma Santander Open Academy (app.santanderopenacademy.com/es/program/innovation-and-ai-experience-in-madrid) y está abierta desde el 2 de septiembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Los interesados deberán registrarse, completar un test de habilidades y, en una segunda fase, redactar un texto de motivación.
Además de la formación académica, el programa busca construir una red global de jóvenes líderes comprometidos con transformar sus comunidades. El intercambio cultural, la colaboración internacional y la oportunidad de diseñar soluciones sostenibles forman parte del corazón de la experiencia.