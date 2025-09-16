Secciones
SociedadTecnología

Santander becará a latinoamericanos para el curso de innovación e IA en Madrid

El programa dispone de 90 cupos para jóvenes que tengan entre 21 y 35 años. La beca incluye pasajes, alojamiento, curso y actividades culturales en España.

EXPERIENCIA EN MADRID. Durante dos semanas, 90 jóvenes seleccionados vivirán un programa intensivo en innovación y AI en la IE University. / IE UNIVERSITY EXPERIENCIA EN MADRID. Durante dos semanas, 90 jóvenes seleccionados vivirán un programa intensivo en innovación y AI en la IE University. / IE UNIVERSITY
Hace 9 Min

Vivir en Madrid, aprender de expertos en innovación y conectar con jóvenes de 13 países. Esa es la propuesta del Curso Santander Innovation & AI Experience, que se realizará del 13 al 24 de julio de 2026 en la IE University, una institución académica reconocida a nivel internacional. Las inscripciones están abiertas y el programa se realizará en la capital española.

El programa reunirá a 90 participantes latinoamericanos en un espacio multicultural y bilingüe (inglés y español). Durante la experiencia, los postulantes seleccionados participarán en talleres prácticos, enfrentarán retos reales y contarán con la guía de mentores expertos en innovación, inteligencia artificial (IA), emprendimiento e impacto social.

La convocatoria está abierta para jóvenes que tengan entre 21 y 35 años, y residan en países como la Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, entre otros. No hace falta tener un título universitario ni experiencia previa en el área: basta con demostrar una gran motivación y ganas de generar cambios.

La formación estará a cargo de la IE University, una universidad privada española cuyo nombre corresponde a las iniciales de Instituto de Empresa. Actualmente cuenta con dos campus, uno en Segovia y otro en Madrid. La beca incluye pasajes, alojamiento, curso y actividades culturales en España.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza mediante la plataforma Santander Open Academy (app.santanderopenacademy.com/es/program/innovation-and-ai-experience-in-madrid) y está abierta desde el 2 de septiembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Los interesados deberán registrarse, completar un test de habilidades y, en una segunda fase, redactar un texto de motivación.

Además de la formación académica, el programa busca construir una red global de jóvenes líderes comprometidos con transformar sus comunidades. El intercambio cultural, la colaboración internacional y la oportunidad de diseñar soluciones sostenibles forman parte del corazón de la experiencia.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas EspañaMadridJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

Gemini gratis vs pago: descubre qué funciones ofrece cada versión

Gemini gratis vs pago: descubre qué funciones ofrece cada versión

Violencia y escuela: por qué el diálogo importa

Violencia y escuela: por qué el diálogo importa

Mi Primer Escenario busca artistas que quieran llevar su música a San Javier

"Mi Primer Escenario" busca artistas que quieran llevar su música a San Javier

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas
2

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
3

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
4

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?
5

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
6

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Más Noticias
Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Comentarios