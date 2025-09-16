Santander becará a latinoamericanos para el curso de innovación e IA en Madrid

Vivir en Madrid, aprender de expertos en innovación y conectar con jóvenes de 13 países. Esa es la propuesta del Curso Santander Innovation & AI Experience, que se realizará del 13 al 24 de julio de 2026 en la IE University, una institución académica reconocida a nivel internacional. Las inscripciones están abiertas y el programa se realizará en la capital española.