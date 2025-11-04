Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?

El regreso de la histórica casa deportiva

El complejo Al Río, en Vicente López, Provincia de Buenos Aires fue el lugar elegido para albergar el primer local de esta nueva etapa. Este espacio es imponente, con 3000 metros cuadrados, y su desarrollo se concretó gracias a una colaboración estratégica con la cadena francesa Carrefour. De hecho, la tienda ocupará una parte significativa de lo que antes fue el patio de comidas y una sección del depósito del supermercado.