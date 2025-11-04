Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?

La cadena francesa de ropa deportiva, Decathlon, conocida a nivel mundial por su calidad y, sobre todo, por sus bajos precios, está a punto de concretar su regreso al mercado argentino. La expectativa crece cada vez más, y la pregunta que se hacen los aficionados al deporte y al fitness se repite: ¿cuánto costarán realmente sus productos en nuestro país?
La fecha marcada en el calendario es el próximo sábado 8 de noviembre, día en que la tienda abrirá sus puertas en Buenos Aires. Este evento no solo marca la inauguración de un local, sino el retorno de una marca que tiene historia en el país y que promete revolucionar la oferta de indumentaria y equipamiento deportivo.
El regreso de la histórica casa deportiva
El complejo Al Río, en Vicente López, Provincia de Buenos Aires fue el lugar elegido para albergar el primer local de esta nueva etapa. Este espacio es imponente, con 3000 metros cuadrados, y su desarrollo se concretó gracias a una colaboración estratégica con la cadena francesa Carrefour. De hecho, la tienda ocupará una parte significativa de lo que antes fue el patio de comidas y una sección del depósito del supermercado.
Decathlon ya tuvo una breve experiencia en el país hace unas dos décadas, cuando abrió en el centro comercial Soleil de San Isidro. Sin embargo, aquel intento terminó con el cierre de su filial en el contexto de la crisis que azotó a la Argentina en 2001.
El catálogo de productos y marcas estrella
Los clientes pueden esperar una oferta de productos vasta y variada, ya que la compañía aseguró que Decathlon Argentina ofrecerá el mismo catálogo que se vende en Europa y en el resto del mundo. Esto incluye tanto opciones para deportistas principiantes como productos especializados para atletas de alto rendimiento.
La indumentaria y el equipamiento estarán acompañados por sus famosas marcas propias, reconocidas globalmente, como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. Desde la compañía afirmaron: "Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo".
Posibles precios en pesos en Argentina
Aunque la lista de precios oficial de Decathlon en la Argentina aún no está disponible y se espera que su sitio web se habilite recién tras la apertura, podemos tener una idea aproximada de cuánto costará la ropa observando los valores en países limítrofes, como es el caso de Uruguay.
Es importante remarcar que, si bien estos valores ofrecen una guía, los precios finales en Argentina podrían variar debido a la coyuntura económica y los impuestos aplicados a los productos.
Así se cotiza la indumentaria masculina y femenina
Desde un informe de La Nación detallaron que, para la indumentaria masculina, la variación de precios en Uruguay, convertida a pesos argentinos, es amplia. Las remeras de hombre pueden costar entre $10.915,53 y $141.901,87. En cuanto al calzado, las zapatillas para hombre se ofrecen desde los $24.741,86 hasta los $241.960,88.
Respecto a la indumentaria femenina, las remeras salen entre $12.370,93 y $54.577,64. Las zapatillas para mujer, por su parte, muestran un rango de precios que va desde los $12.734,78 y puede alcanzar los $473.448,54.
Los valores de la ropa infantil
La categoría infantil también presenta una gran variedad. La ropa para niños puede encontrarse desde los $8.441,33 hasta los $200.022,83.
En lo que respecta al calzado para los más chicos, las zapatillas para niños podrían ubicarse entre los $22.020,86 y los $69.732,73. La cuenta regresiva ya comenzó para que los deportistas argentinos puedan experimentar la esperada calidad y variedad que Decathlon promete traer al país.