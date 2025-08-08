Decathlon lanza 400 ofertas de empleo en toda España y no exige experiencia previa

La cadena de tiendas deportivas Decathlon busca reforzar su plantilla con 400 vacantes en diferentes puntos de España. La mayoría de las posiciones son para vendedor/a deportista, un puesto que no requiere experiencia previa y que se presenta como una gran oportunidad para quienes buscan su primer empleo.
Oportunidad laboral para amantes del deporte
Según detalla la compañía en su portal de empleo, no es necesario contar con experiencia previa, pero sí cumplir con un requisito clave: ser una persona apasionada por el deporte. Dependiendo de la sección, se valorará el conocimiento en disciplinas específicas como fútbol, running, montaña o ciclismo.
Además, Decathlon busca candidatos:
Apasionados por el producto y la venta.
Con capacidad para tomar decisiones y garantizar la disponibilidad de productos y servicios.
Innovadores y con ideas para mejorar procesos y experiencias de compra.
Con ganas de progresar y seguir formándose.
Vacantes destacadas en Decathlon
Entre las ofertas activas en la web oficial de la compañía, se encuentran:
Vendedor/a Deportista – Telde, Las Palmas
Responsable de Sección – Badalona, Barcelona
Vendedor/a Deportista Fútbol – Alcobendas, Madrid
Vendedor/a Deportista Running o Trail – Sant Boi de Llobregat, Castellón
Operario/a de Logística – Madrid
Vendedor/a Deportista Experto en Nieve – Jaén
Vendedor/a Deportista Montaña – Leganés, Madrid
Vendedor/a Deportista – Valladolid, Girona, Valencia, Los Barrios (Cádiz)
Vendedor/a Deportista Experto Ciclismo – Alcobendas, Madrid
Vendedor/a Deportes de Agua y Deslizamiento – Pamplona, Navarra
Vendedor/a Golf – Majadahonda, Madrid
Cómo enviar el currículum a Decathlon
Las personas interesadas deben ingresar en la sección de ofertas de empleo de Decathlon a través de su página web oficial. Allí podrán filtrar por ciudad, provincia o tipo de contrato, y enviar el CV directamente a la oferta deseada.