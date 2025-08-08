 Decathlon lanza 400 ofertas de empleo en toda España y no exige experiencia previa
Conoce cómo puedes postular.

Hace 1 Hs

La cadena de tiendas deportivas Decathlon busca reforzar su plantilla con 400 vacantes en diferentes puntos de España. La mayoría de las posiciones son para vendedor/a deportista, un puesto que no requiere experiencia previa y que se presenta como una gran oportunidad para quienes buscan su primer empleo.

Oportunidad laboral para amantes del deporte

Según detalla la compañía en su portal de empleo, no es necesario contar con experiencia previa, pero sí cumplir con un requisito clave: ser una persona apasionada por el deporte. Dependiendo de la sección, se valorará el conocimiento en disciplinas específicas como fútbol, running, montaña o ciclismo.

Además, Decathlon busca candidatos:

Apasionados por el producto y la venta.

Con capacidad para tomar decisiones y garantizar la disponibilidad de productos y servicios.

Innovadores y con ideas para mejorar procesos y experiencias de compra.

Con ganas de progresar y seguir formándose.

Vacantes destacadas en Decathlon

Entre las ofertas activas en la web oficial de la compañía, se encuentran:

Vendedor/a Deportista – Telde, Las Palmas

Responsable de Sección – Badalona, Barcelona

Vendedor/a Deportista Fútbol – Alcobendas, Madrid

Vendedor/a Deportista Running o Trail – Sant Boi de Llobregat, Castellón

Operario/a de Logística – Madrid

Vendedor/a Deportista Experto en Nieve – Jaén

Vendedor/a Deportista Montaña – Leganés, Madrid

Vendedor/a Deportista – Valladolid, Girona, Valencia, Los Barrios (Cádiz)

Vendedor/a Deportista Experto Ciclismo – Alcobendas, Madrid

Vendedor/a Deportes de Agua y Deslizamiento – Pamplona, Navarra

Vendedor/a Golf – Majadahonda, Madrid

Cómo enviar el currículum a Decathlon

Las personas interesadas deben ingresar en la sección de ofertas de empleo de Decathlon a través de su página web oficial. Allí podrán filtrar por ciudad, provincia o tipo de contrato, y enviar el CV directamente a la oferta deseada.

