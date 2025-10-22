La chaqueta de 20 euros de Decathlon que promete arrasar este otoño

Con la llegada del frío, Decathlon vuelve a posicionarse como una de las marcas preferidas por quienes buscan ropa cómoda, funcional y asequible. Esta vez, lo hace con una de las grandes novedades del otoño: una chaqueta acolchada ligera que cuesta solo 19,99 euros y que ya se perfila como uno de los productos más demandados de la temporada.