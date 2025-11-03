Secciones
Las cinco atracciones más famosas del mundo que decepcionan a los turistas

Un informe de 2025 recolectó las reseñas de viajeros que se defraudaron al pagar por experiencias y monumentos que poco se parecían a las fotos o lo que esperaban.

Hace 1 Hs

Los filtros, los encuadres perfectos y los editores de imágenes pueden convertirse en el alimento de las expectativas. Un destino se convierte en un paraíso fuera de esta dimensión, cuando los retoques con IA o los colores saturados hacen de la suya en las redes sociales. Y la decepción puede llegar a ser tan grande que trastornos en la salud pueden explicarlo. Detrás de la música de fondo y los ajustes softwares de edición se encuentran las atracciones turísticas más sobrevaloradas y que más defraudan a los viajeros.

Este verano querrás evitar caer en las ciudades más visitadas y que a la vez se transformaron en los peores lugares para viajar en 2025. Un informe de Radical Storage, elaborado a partir de 995.932 reseñas de visitantes en 200 atracciones turísticas populares, reveló cuáles son aquellos monumentos, experiencias y arquitectura turísticos que más decepcionan a los viajeros. Incluso, el desaliento puede ser tan grande que la experiencia se suma a una condición clínica, el llamado síndrome de París, trastorno psicológico reconocido y documentado por el abismo entre la ciudad soñada y la ciudad real.

Explicadas desde esta condición que pueden hacer padecer a los turistas de taquicardia y despersonalización, las atracciones turísticas más decepcionantes fueron localizadas en Europa, según la plataforma global de almacenamiento de equipaje Los cinco primeros puestos fueron ocupados por lugares de interés europeos, algunos de los cuales suelen considerarse destinos dignos de estar en la lista de deseos.

Las atracciones turística más decepcionante

Inspirada en el éxito de Disneyland en Estados Unidos, la finca rural de Alton Towers se transformó en un parque temático en la década de 1980. Con 10 áreas temáticas repartidas en 910 acres, es el más grande del Reino Unido.

Sin embargo, la investigación reveló que casi la mitad de las reseñas del parque de atracciones de Staffordshire contenían palabras que denotaban una experiencia negativa. Para ponerlo en contexto, el porcentaje promedio de reseñas negativas en el estudio es del 10,9 %.

Alton Towers tuvo el mayor porcentaje de reseñas que se quejaban específicamente de la relación calidad-precio, incluyendo información engañosa sobre las entradas y la expectativa de pagar por extras excesivamente caros, como comida y bebida costosas o acceso a diferentes áreas del parque. Los comentarios también sugieren que, a menudo, no son las atracciones las que decepcionan a los clientes, sino el servicio al cliente.

Otras atracciones que defraudaron a los viajeros

Mientras que en segundo lugar se encuentran los Baños y Piscinas Széchenyi de Hungría, el balneario medicinal más grande de Europa. El Siam Park de España ocupa el tercer puesto, con la mayoría de las quejas centradas en la mala educación del personal y problemas de accesibilidad.

El Time Out Market Lisboa de Portugal, donde los comentarios negativos se centraron principalmente en la sobrepoblación, ocupó el cuarto lugar, y la Fontana di Trevi de Italia completa la lista en el puesto número 5, con un 24,6 por ciento de las reseñas que destacan problemas de acceso.

