Una mujer se sometió a 12 cirugías estéticas en un solo día y terminó en terapia intensiva: condenaron al médico

Letícia Mello sufrió quemaduras, necrosis y secuelas permanentes tras una maratón de procedimientos en Florianópolis. La Justicia sentenció al cirujano a cinco años de prisión en régimen semiabierto.

La Justicia de Brasil condenó a cinco años de cárcel al médico Marcelo Evandro dos Santos por el delito de lesión corporal grave con deformidad permanente, luego de que una de sus pacientes, Letícia Mello, sufriera severas lesiones tras someterse a 12 cirugías estéticas en un mismo día.

La intervención, realizada en un hospital de Florianópolis, se convirtió en una pesadilla. Según el fallo, el médico deberá cumplir la pena en régimen semiabierto, lo que le permitirá trabajar o estudiar durante el día, pero deberá dormir en una unidad penitenciaria.

El calvario de la paciente

Letícia Mello relató que inicialmente solo quería reemplazar sus implantes mamarios y consultar sobre una técnica de liposucción, pero el cirujano la convenció de someterse a más procedimientos de los previstos. “Me puso frente al espejo y me señaló ‘defectos’ que ni siquiera sabía que existían”, contó al medio UOL.

El médico le propuso realizar lo que en el ámbito estético se conoce como un “x-tudo” -una intervención que combina múltiples cirugías en una sola sesión-, asegurándole que era seguro hacerlo todo de una vez. Sin embargo, la operación duró 10 horas y tuvo consecuencias devastadoras: a Mello le extrajeron siete kilos de grasa, y días después comenzó a sufrir parálisis, dificultad para respirar, quemaduras y necrosis en diversas zonas del cuerpo.

“Mi cuerpo empezó a llenarse de ampollas, aparecieron secreciones. Me quemé completamente en la panza, las piernas, los brazos, y fue subiendo hasta los pechos. Estuve 20 días prácticamente necrosando”, relató. La mujer pasó 11 días en terapia intensiva y permaneció internada más de dos meses.

Las imágenes posteriores mostraron lesiones profundas y cicatrices permanentes. Según su testimonio, el médico nunca la advirtió de los riesgos del procedimiento, una técnica que no está recomendada por la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica. “Solo me enteré de que era peligrosa cuando ya estaba en la UCI y una enfermera me dijo: ‘Es una paciente ‘x-tudo’”, recordó.

Ocho denuncias más y una inhabilitación vigente

El caso de Letícia no sería el único. El jefe de la Policía Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, confirmó que Marcelo Evandro dos Santos enfrenta otras ocho investigaciones policiales por denuncias de mujeres que aseguran haber sufrido daños tras someterse a sus cirugías.

Además, en septiembre, el Consejo Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM-SC) renovó por seis meses la interdicción cautelar que le impide ejercer la medicina, mientras avanzan las causas judiciales y administrativas en su contra.

La defensa del médico

Los abogados de Dos Santos ya anunciaron que apelarán la sentencia, argumentando que “no se le aseguró el pleno ejercicio del derecho a defensa”. Según su versión, la paciente “presentaba un factor genético preexistente que, durante el acto quirúrgico, evolucionó hacia una enfermedad sintomática”.

También cuestionaron el informe del Instituto General de Pericias (IGP), alegando que “carece de experiencia técnica para evaluar una situación clínica tan compleja”, y presentaron un contra-informe independiente que, según ellos, detectó “fallas técnicas e inconsistencias” en la pericia oficial.

La defensa subrayó además que la intervención se realizó en un hospital certificado, bajo normas sanitarias y sin antecedentes previos de mala praxis. Por su parte, el médico expresó su “solidaridad con la paciente y su familia”, aunque insistió en que actuó “dentro de los parámetros técnicos y científicos reconocidos por la medicina”.

Mientras la condena aguarda la resolución de la apelación, Letícia Mello continúa con su recuperación, marcada por las cicatrices físicas y emocionales de una decisión que cambió su vida para siempre.

