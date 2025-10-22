Argentina, entre los países que más consumen medicina estética en el mundo

Prevención y diagnóstico personalizado

Iniciar con estos tratamientos depende más de las necesidades individuales que de la edad. En muchos casos, se recomienda comenzar con toxina botulínica a partir de los 25 o 30 años, como método preventivo contra arrugas profundas. El ácido hialurónico suele aplicarse desde los 30 o 35 años para mantener la hidratación y el volumen, mientras que la hidroxiapatita de calcio es más frecuente en pieles maduras que buscan recuperar firmeza.