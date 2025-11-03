Secciones
Cómo mantener tu auto: el truco de limpieza con vinagre que desconocías

Para cada parte del auto, hay una mezcla casera ideal para higienizar o desinfectar.

Hace 3 Hs

Shampoo, desengrasante para llantas, limpiador de vidrios, cera en pasta, sellador… los productos de limpieza para autos son infinitos y cada vez aparecen más. Aunque pueden ser eficientes, su costo a veces puede ser un tanto elevado. Por eso, para ahorrar es imprescindible conocer cuáles son los preparados caseros que pueden cumplir las mismas funciones en la limpieza y abaratar costos.

Las combinaciones de productos caseros para limpiar más conocidas son el agua con jabón, el agua con alcohol o incluso el bicarbonato con limón. Pero para algunas superficies de los autos –sobre todo de los interiores– hay que tener cuidado con la reacción que tienen algunos químicos a los textiles.

¿Cómo limpiar el auto con vinagre?

Las alfombras de los autos son tal vez el accesorio que con mayor facilidad se ensucia. Aunque hay productos preparados que vienen listos para ser aplicados, también pueden limpiarse con mezclas caseras. El vinagre es el ejemplo perfecto para estas esterillas de goma, porque da una limpieza profunda.

Un poco de vinagre destilado ayuda a mantener las alfombras impecables, libres de suciedad, malos olores, pegotes y hongos. El vinagre quita las manchas más adheridas sin dañar el material sobre el que se pegan.  Para usarlo deberán seguir estos pasos:

1. En un recipiente con atomizador, mezclar vinagre blanco con agua en partes iguales.

2. Sacá las alfombras del auto y ponelas sobre una superficie que pueda mojarse y que no pierda tintura.

3. Con un trapo húmedo, retirá la tierra y la basura superficial de la alfombra. También podés pasar la aspiradora.

4. Una vez que hayas removido la tierra y otros restos, rociá las alfombras con la mezcla de vinagre y dejá reposar unos minutos.

5. Lavá el paño húmedo y usalo para retirar todo el resto de suciedad que removió el vinagre de las alfombras.

Aunque el vinagre se evapora y no deja olor, podés enjuagar nuevamente las alfombras para mayor seguridad.

Otros trucos caseros para limpiar el auto

Pasta de dientes

Si una buena pasta dental es la clave para dejar nuestros dientes relucientes, sus beneficios también pueden ser aplicados a los autos. El dentífrico es un producto de limpieza bucal que perfectamente sirve para limpiar los faros, elementos del auto que cumplen un rol clave en nuestra seguridad a bordo.

Espuma limpiahornos

Estos productos son súper útiles para quitar grasas e impurezas de la puerta de los hornos. Su poder es igualmente beneficioso para las llantas de los autos. Este se puede aplicar a toda la llanta y dejar reposar de uno a dos minutos para que actúe. Luego se debe retirar con un trapo, preferentemente usando guantes.

