Vuelven las tormentas: ¿qué días de la semana lloverá en Tucumán?

Luego de un fin de semana con un clima agradable, las condiciones climáticas desmejorarán. Las lluvias volverán a la provincia y estarán presentes por algunas jornadas. Aunque durante los primeros días de la semana la temperatura será elevada, hacia la segunda mitad de la semana serán considerablemente más bajas.
Según el pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias llegarán este lunes a la provincia. Hoy y mañana se registrarán las temperaturas más altas de inicios de noviembre con máximas que llegarán a los 34 °C y mínimas que no bajarán de los 18 °C. Se espera que a partir de la tarde de este lunes lleguen las primeras tormentas aisladas y permanezcan activas durante toda la noche.
El martes, en cambio, el cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Pero por la tarde, las tormentas aisladas volverán a aparecer. Hacia la noche las precipitaciones reducirán su intensidad y se presentarán en forma de chaparrones. También habrá ráfagas de viento con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora.
¿Qué días de la semana lloverá?
El paraguas deberá hacerse un lugar en el bolso o la mochila porque además del lunes y martes, las precipitaciones acompañarán todos los días hábiles de la semana. Para suerte de quienes tengan eventos programados para el fin de semana, el SMN no pronosticó precipitaciones, pero sí un cielo parcialmente nublado.
El miércoles se sentirá un importante descenso de temperatura: no en la mínima que solo bajará un grado respecto a los días anteriores, sino en la máxima, que solo llegará a los 22 °C. El jueves el termómetro oscilará entre los 18 °C y los 23 °C. Las lluvias y chaparrones se esparcirán a lo largo de ambos días.
El viernes la temperatura partirá de los 16 °C y subirá hasta los 24 °C. Habrá lluvias por la madrugada y puede que por la mañana pero hacia la tarde y la noche solo se nublará un poco. El sábado y el domingo el termómetro continuará en ascenso –26 °C y 28 °C respectivamente– pero no habrá novedades con las precipitaciones.