Secciones
SociedadClima y ecología

Vuelven las tormentas: ¿qué días de la semana lloverá en Tucumán?

Antes de salir sin paraguas durante esta semana, será una buena idea chequear el pronóstico para el día.

Vuelven las tormentas: ¿qué días de la semana lloverá en Tucumán?
03 Noviembre 2025

Luego de un fin de semana con un clima agradable, las condiciones climáticas desmejorarán. Las lluvias volverán a la provincia y estarán presentes por algunas jornadas. Aunque durante los primeros días de la semana la temperatura será elevada, hacia la segunda mitad de la semana serán considerablemente más bajas.

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Según el pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias llegarán este lunes a la provincia. Hoy y mañana se registrarán las temperaturas más altas de inicios de noviembre con máximas que llegarán a los 34 °C y mínimas que no bajarán de los 18 °C. Se espera que a partir de la tarde de este lunes lleguen las primeras tormentas aisladas y permanezcan activas durante toda la noche.

El martes, en cambio, el cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Pero por la tarde, las tormentas aisladas volverán a aparecer. Hacia la noche las precipitaciones reducirán su intensidad y se presentarán en forma de chaparrones. También habrá ráfagas de viento con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora.

¿Qué días de la semana lloverá?

El paraguas deberá hacerse un lugar en el bolso o la mochila porque además del lunes y martes, las precipitaciones acompañarán todos los días hábiles de la semana. Para suerte de quienes tengan eventos programados para el fin de semana, el SMN no pronosticó precipitaciones, pero sí un cielo parcialmente nublado.

El miércoles se sentirá un importante descenso de temperatura: no en la mínima que solo bajará un grado respecto a los días anteriores, sino en la máxima, que solo llegará a los 22 °C. El jueves el termómetro oscilará entre los 18 °C y los 23 °C. Las lluvias y chaparrones se esparcirán a lo largo de ambos días.

El viernes la temperatura partirá de los 16 °C y subirá hasta los 24 °C. Habrá lluvias por la madrugada y puede que por la mañana pero hacia la tarde y la noche solo se nublará un poco. El sábado y el domingo el termómetro continuará en ascenso –26 °C y 28 °C respectivamente– pero no habrá novedades con las precipitaciones.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
6

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios