Vuelven las tormentas: ¿qué días de la semana lloverá en Tucumán?

Según el pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias llegarán este lunes a la provincia. Hoy y mañana se registrarán las temperaturas más altas de inicios de noviembre con máximas que llegarán a los 34 °C y mínimas que no bajarán de los 18 °C. Se espera que a partir de la tarde de este lunes lleguen las primeras tormentas aisladas y permanezcan activas durante toda la noche.