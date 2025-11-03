Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Alerta meteorológica por tormentas

El centro del país está bajo alerta amarilla, desde la costa atlántica hasta la precordillera. Son cinco las provincias que esperan tormentas. El pronóstico está anunciado para el centro-este y el sur de Mendoza, todo San Luis –a excepción de la esquina noreste–, el sur de Córdoba; el centro, norte y este de La Pampa y el sur y centro, sur y oeste de Buenos Aires.