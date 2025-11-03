Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Una franja amarilla cruza el mapa en el centro de Argentina, según el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Es que el Sistema de Alerta Temprana (SAT) publicó su última actualización a las 6.14 y anunció que la región central atravesará una serie de fenómenos meteorológicos intensos.
La alerta amarilla rige para este lunes y el martes 4 e indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por lo tanto, la población de las zonas indicadas deberán permanecer informadas para evitar daños por las tormentas y el viento anunciado.
Alerta meteorológica por tormentas
El centro del país está bajo alerta amarilla, desde la costa atlántica hasta la precordillera. Son cinco las provincias que esperan tormentas. El pronóstico está anunciado para el centro-este y el sur de Mendoza, todo San Luis –a excepción de la esquina noreste–, el sur de Córdoba; el centro, norte y este de La Pampa y el sur y centro, sur y oeste de Buenos Aires.
Las lluvias iniciarán en el este central del país por la tarde de este martes y hacia la noche llegarán a la región de la precordillera. En la zona oeste del país, se esperan tormentas localmente fuertes con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, actividad eléctrica, granizo ocasional y valores de precipitación acumulada entre 30 y 40 milímetros.
Desde el centro hacia el este –La Pampa, Córdoba y Buenos Aires–, los valores de precipitación acumulada anunciados oscilan entre 20 y 55 milímetros y los vientos serán menos intensos con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.
Alerta amarilla por viento, zonda y nevada
Mendoza también comparte una alerta por viento zonda que se extiende por toda la precordillera, de norte a sur. En San Juan, la región afectada comprende una franja en el centro que se extiende desde el norte hasta el sur. Una pequeña parte de La Rioja –hacia el oeste– también espera vientos cálidos. Las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y habrá aumento repentino de la temperatura.
El sudeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego están bajo alerta por vientos. Se anunciaron velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. Tierra del Fuego, además, está bajo alerta amarilla por nevadas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 centímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.