“Es facultad del Presidente hacer los cambios que considere”, dijo Jaldo sobre el nuevo gabinete de Milei

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes una conferencia de prensa en el antedespacho de la Casa de Gobierno, donde analizó los recientes cambios en el gabinete nacional dispuestos tras el proceso electoral.
En su mensaje, Jaldo destacó que los movimientos eson atribuciones propias de Javier Milei.“La verdad que eso es una facultad exclusiva del Presidente de la Nación, está en todas sus facultades constitucionales y legales hacerlo”, sostuvo el gobernador.
El titular del Ejecutivo provincial recordó que es habitual que, tras una elección, los gobiernos evalúen ajustes en sus equipos de trabajo. “Seguramente, luego de una etapa electoral como la que hemos vivido, se sentía -como ustedes mismos, a través de los medios comentaban- la posibilidad de un cambio de gabinete, pero nunca sabíamos los nombres, ni el contenido, ni la profundidad”, señaló.
Finalmente, Jaldo reafirmó la posición institucional de Tucumán frente a los cambios nacionales y aclaró sobre la la voluntad de continuar trabajando en conjunto con las nuevas autoridades que asuman funciones.
“Desde Tucumán siempre vamos a mantener una relación de respeto y de cooperación con el Gobierno Nacional, más allá de los nombres”, concluyó.
Sin cambios en Tucumán
Sobre la provincia, Jaldo afirmó que no habrá modificaciones en su gabinete y destacó que su gestión debe ser evaluada por los resultados alcanzados durante los dos primeros años de mandato.
“No queremos que nos midan por las palabras, ni los proyectos, ni los dichos hacia futuro. Queremos que nos midan por los hechos, por los hechos de estos dos años”, señaló Jaldo. Explicó que, pese al tiempo transcurrido, la provincia cuenta con avances concretos en diversas áreas del Estado, aunque reconoció que aún existen desafíos pendientes.
El mandatario fue enfático al señalar que “no hay cambio de gabinete en la provincia de Tucumán” y sostuvo que el último proceso electoral implicó una evaluación de las gestiones en curso.
“Lo que se ponía en juego el 26 de octubre se plebiscitaban las gestiones, tanto del presidente Milei como la gestión mía en la provincia. Y cuando se plebiscitan gestiones, hay que poner personas que representen a las gestiones”, expresó.