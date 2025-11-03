“Es facultad del Presidente hacer los cambios que considere”, dijo Jaldo sobre el nuevo gabinete de Milei

El titular del Ejecutivo provincial recordó que es habitual que, tras una elección, los gobiernos evalúen ajustes en sus equipos de trabajo. “Seguramente, luego de una etapa electoral como la que hemos vivido, se sentía -como ustedes mismos, a través de los medios comentaban- la posibilidad de un cambio de gabinete, pero nunca sabíamos los nombres, ni el contenido, ni la profundidad”, señaló.