“Vamos a hacer sentir al personal policial en todo Tucumán”, aseguró Girvau tras reunirse con Jaldo

El gobernador encabezó un encuentro con la Plana Mayor de la Policía para evaluar los avances del plan integral de seguridad.

Con el objetivo de realizar un balance del trabajo desarrollado por la fuerza en el marco del plan integral de seguridad, el gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este lunes una reunión con la Plana Mayor de la Policía de Tucumán en Casa de Gobierno,

Del encuentro participaron el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo; el secretario de Seguridad, Héctor Vizcarra, y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros.

Girvau explicó que la convocatoria tuvo como eje central la evaluación de las estadísticas y la planificación de nuevas acciones operativas. “El Gobernador nos ha convocado hoy para ir avanzando sobre este plan integral de seguridad, para tener amplio conocimiento de la estadística, cómo venimos con la baja en los números, pero sí profundizar todo el sistema operativo de la Policía de Tucumán desde hoy hasta que finalice este año”, indicó.

El jefe policial destacó que uno de los principales objetivos es reforzar la presencia de efectivos en la vía pública. “Se trata de salir más a la calle, de hacer sentir la presencia policial en todos los barrios, en todas las ciudades, para que el ciudadano viva tranquilo, y eso es lo que estamos buscando”, sostuvo.

Balance del fin de semana

Girvau informó que durante el fin de semana se registraron múltiples operativos con resultados positivos. “Prácticamente, tenemos muchos hechos esclarecidos, muchos procedimientos. Hemos tenido una situación con el joven que murió a raíz de la agresión de su pareja; también tenemos esclarecido el hecho en Aguilares. Además, hubo muchos secuestros de drogas y de elementos en el ingreso a la provincia”, detalló.

El funcionario adelantó que el trabajo operativo se intensificará durante los próximos meses. “Vamos a hacer sentir al personal policial en todo Tucumán. No vamos a permitir hechos de desorden ni disturbios; quien los provoque va a terminar detenido. Vamos a actuar de idéntica manera que el año pasado”, advirtió.

Ampliación del penal de Benjamín Paz

Durante la reunión, también se abordó la situación del sistema penitenciario. Girvau informó que, por instrucción del gobernador Jaldo, se trabaja de manera urgente en la ampliación del penal de Benjamín Paz.

“El objetivo es fortalecer la capacidad del sistema y mejorar las condiciones de alojamiento de los internos, en línea con las políticas de seguridad y orden que impulsa el Gobierno provincial”, concluyó.

