Llega la Fiesta Nacional del Sulky: cartelera de artistas y precio de las entradas

Simoca se prepara un año más para abrir sus puertas a miles de visitantes. Durante uno de los fines de semana de noviembre, la Capital Nacional de la Guitarra será anfitriona de uno de los más grandes eventos culturales del año: la Fiesta Nacional del Sulky. Las autoridades simoqueñas ya publicaron el cronograma y los artistas que llegarán para deleitar al público.