Llega la Fiesta Nacional del Sulky: cartelera de artistas y precio de las entradas

Simoca se prepara un año más para abrir sus puertas a miles de visitantes. Durante uno de los fines de semana de noviembre, la Capital Nacional de la Guitarra será anfitriona de uno de los más grandes eventos culturales del año: la Fiesta Nacional del Sulky. Las autoridades simoqueñas ya publicaron el cronograma y los artistas que llegarán para deleitar al público.
La Fiesta Nacional del Sulky es una expresión viva del espíritu rural y la identidad de Simoca, cuna de costumbres arraigadas del pueblo tucumano. El sulky, símbolo de trabajo, unión familiar y encuentro, tendrá su homenaje el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre. De viernes a domingo, la ciudad se vestirá de fiesta para celebrar la 53° edición de este encuentro.
Cartelera de la Fiesta Nacional del Sulky en Simoca
Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar de un clásico desfile de sulkys tradicionales y agrupaciones gauchas. En el gran predio que espera a los visitantes también habrá comidas típicas y ferias en las que se podrán conseguir productos artesanales, comestibles, dulces, tejidos y elementos decorativos.
Además, una gran cartelera artística de primer nivel reunirá músicos nacionales y provinciales exponentes de la música popular del norte y sobre todo del interior argentino. Los cierres de cada noche se harán de la mano de los artistas más esperados por el público. No faltarán los bailarines de las academias folklóricas.
En la primera noche, los artistas principales que darán shows serán el “Chaqueño” Pavecino y La K’onga. El sábado 8 subirán al escenario Cristian Herrera y Dale Q’Va y el domingo el espectáculo estará a cargo de Destino San Javier, Desakta2 y se hará un homenaje especial a Roberto Terán. Además, participarán Las Voces de Orán, el “Turco” Ayamé, Las 4 Cuerdas, Amboé, Bomba Contreras, Los Fronterizos, Paola Arias y muchos más.
Las entradas pueden conseguirse en el Club Unión Simoca a $15.000. Además, el abono para las tres noches, para quienes no quieran perderse ningún evento, tiene un costo de $30.000.