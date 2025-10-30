Secciones
CulturaMúsica

Llega la Fiesta Nacional del Sulky: cartelera de artistas y precio de las entradas

Los gauchos, las agrupaciones folklóricas y los sulkys brillarán durante tres noches.

Llega la Fiesta Nacional del Sulky: cartelera de artistas y precio de las entradas
Hace 1 Hs

Simoca se prepara un año más para abrir sus puertas a miles de visitantes. Durante uno de los fines de semana de noviembre, la Capital Nacional de la Guitarra será anfitriona de uno de los más grandes eventos culturales del año: la Fiesta Nacional del Sulky. Las autoridades simoqueñas ya publicaron el cronograma y los artistas que llegarán para deleitar al público.

Comienza hoy el Festival Internacional Cine de las Yungas

Comienza hoy el Festival Internacional Cine de las Yungas

La Fiesta Nacional del Sulky es una expresión viva del espíritu rural y la identidad de Simoca, cuna de costumbres arraigadas del pueblo tucumano. El sulky, símbolo de trabajo, unión familiar y encuentro, tendrá su homenaje el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre. De viernes a domingo, la ciudad se vestirá de fiesta para celebrar la 53° edición de este encuentro.

Cartelera de la Fiesta Nacional del Sulky en Simoca

Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar de un clásico desfile de sulkys tradicionales y agrupaciones gauchas. En el gran predio que espera a los visitantes también habrá comidas típicas y ferias en las que se podrán conseguir productos artesanales, comestibles, dulces, tejidos y elementos decorativos.

Además, una gran cartelera artística de primer nivel reunirá músicos nacionales y provinciales exponentes de la música popular del norte y sobre todo del interior argentino. Los cierres de cada noche se harán de la mano de los artistas más esperados por el público. No faltarán los bailarines de las academias folklóricas.

En la primera noche, los artistas principales que darán shows serán el “Chaqueño” Pavecino y La K’onga. El sábado 8 subirán al escenario Cristian Herrera y Dale Q’Va y el domingo el espectáculo estará a cargo de Destino San Javier, Desakta2 y se hará un homenaje especial a Roberto Terán. Además, participarán Las Voces de Orán, el “Turco” Ayamé, Las 4 Cuerdas, Amboé, Bomba Contreras, Los Fronterizos, Paola Arias y muchos más.

Llega la Fiesta Nacional del Sulky: cartelera de artistas y precio de las entradas

Las entradas pueden conseguirse en el Club Unión Simoca a $15.000. Además, el abono para las tres noches, para quienes no quieran perderse ningún evento, tiene un costo de $30.000.

Temas TucumánSimoca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
3

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
4

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
5

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
6

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Más Noticias
No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Comentarios