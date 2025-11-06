Cinco estudiantes jujeños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica

Soñar en grande no tiene fronteras y un grupo de estudiantes jujeños está decidido a demostrarlo. Tras ganar la instancia nacional de la World Robot Olympiad (WRO), los alumnos del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA) de San Salvador de Jujuy representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica que se celebrará en Singapur entre el 26 y el 28 de noviembre.
Los equipos que lograron la clasificación fueron Dreambots integrado por Nélida Agustina Salas y Libertad González, en la categoría RoboMission Elementary, y Circuit Breakers conformado por Benjamín Orlando Aguirre, Leandro Montes de Oca y José Sebastián Huanca en RoboMission Junior. Ambos grupos fueron guiados por el ingeniero José Moreno, docente y mentor del IITA.
Después de superar la instancia regional dentro del instituto, los equipos viajaron a Misiones para competir en la etapa nacional. Allí, entre robots, sensores y estrategias de programación, los jujeños lograron destacarse frente a representantes de distintas provincias.
Sobre la competencia en Singapur, Moreno explicó en un diálogo con la prensa jujeña: "ellos tienen un que diseñar un robot con piezas, como de Legos, que tienen motores, sensores y se programan desde una computadora". Y agregó: "el robot tiene que resolver en una especie de lona de colores con dibujos, varios desafíos que consisten en llevar objetos de un lado para el otro; reconocer colores; agarrar con una pinza algún objeto y colocarlo en otro lado... Son misiones bastante complejas que llevan mucho tiempo tanto de diseño del robot como para la programación".
El nuevo desafío: llegar a Singapur
El próximo objetivo de los jóvenes no tiene que ver con misiones robóticas, sino con un desafío real: reunir los fondos necesarios para poder viajar.
“Trabajamos y nos preparamos mucho para llegar hasta acá, y ahora nos falta el último paso: juntar el dinero para poder representar a la Argentina”, explicó Agustina Salas en otro contacto periodístico.
Los gastos incluyen los traslados desde Jujuy a Buenos Aires, los pasajes al continente asiático, hospedaje y alimentación durante la competencia. Por eso, los equipos lanzaron una campaña para recibir apoyo económico de empresas, instituciones y particulares que deseen colaborar.
Desde el Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada informaron que quienes deseen colaborar para que los equipos puedan viajar al mundial pueden comunicarse al 388 575 9407 o acercarse personalmente a la sede, ubicada en Coronel Puch 454, en la capital jujeña.
Un sueño colectivo
Más allá de los premios y los viajes, lo que emociona al grupo es el aprendizaje que dejan estas experiencias. “Nos entrenamos todos los días para cumplir las misiones y llegar preparados. Representar a Jujuy y a nuestro país es un orgullo enorme”, contaron.
El World Robot Olympiad reúne cada año a estudiantes de más de 90 países que ponen a prueba su creatividad y su capacidad para resolver problemas tecnológicos. En ese escenario, los jujeños buscarán dejar su huella, con la pasión y el ingenio que los llevaron a convertirse, en el ámbito de esta competencia, en los mejores del país.