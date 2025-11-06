Cinco estudiantes jujeños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica

Sobre la competencia en Singapur, Moreno explicó en un diálogo con la prensa jujeña: "ellos tienen un que diseñar un robot con piezas, como de Legos, que tienen motores, sensores y se programan desde una computadora". Y agregó: "el robot tiene que resolver en una especie de lona de colores con dibujos, varios desafíos que consisten en llevar objetos de un lado para el otro; reconocer colores; agarrar con una pinza algún objeto y colocarlo en otro lado... Son misiones bastante complejas que llevan mucho tiempo tanto de diseño del robot como para la programación".